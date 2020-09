Buitenlesdag op De Wilgenhoek in Hank

HANK • Regelmatig gaan de leerkrachten van de Hankse basisschool De Wilgenhoek voor een les naar buiten, maar dinsdag tijdens de Nationale Buitenlesdag kregen alle groepen twee buitenlessen.

Dat buiten zijn goed is voor kinderen is algemeen bekend, maar het is ook nog eens heel leuk.

Het zijn lessen waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun lichaam en zintuigen gebruiken tijdens het leren. Daglicht en frisse buitenlucht dragen bij aan minder vermoeidheid en een betere stemming.

Daarbij is bewegen tijdens het leren niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar het heeft ook positieve effecten op cognitieve processen.

De kinderen vonden het leuk en fijn om een taal- of rekenles in de buitenlucht te volgen. En gingen enthousiast aan de slag met de opdrachten.