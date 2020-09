Nieuwbouw Regenboog Nieuwendijk mogelijk enkele maanden uitgesteld

NIEUWENDIJK • De nieuwbouw van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk begint mogelijk enkele maanden later dan gepland.

Dat heeft te maken met de tijdelijke huisvesting van de leerlingen, waarvoor het college twee varianten nog verder uitwerkt.

In het eerste scenario blijft een deel van de school staan tijdens de nieuwbouw. Dan blijven acht lokalen beschikbaar tijdens de bouw. Voor vier lokalen dienen dan units gehuurd te worden.

Dit is volgens het college de goedkoopste variant.

Opschuiven

De kosten blijven in dit geval binnen het beschikbare budget van 175.000 euro, maar de keuze voor deze optie betekent ook dat de nieuwe school zo’n tien meter moet worden opgeschoven.

Dat vraagt nader ruimtelijk onderzoek en aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan, aldus B&W. De geplande start van de bouw schuift daarmee enkele maanden op.

Een andere mogelijkheid is dat voor alle schoolactiviteiten units worden gehuurd. Voor een periode van één jaar kost dat 325.000 euro. Het college noemt deze prijs ‘marktconform’, maar de school heeft gevraagd of het mogelijk is om de units al in de kerstvakantie te plaatsen.

Langer dan een jaar

“De start nieuwbouw school is gepland in maart/april. Dan moeten we dus langer dan een jaar units huren en wordt het bedrag hoger dan geoffreerd. Al met al is de reële verwachting dat het beschikbare budget voor deze variant aanzienlijk tekortschiet, maximaal 275.000 euro”, laat het college weten aan de gemeenteraad.

Dit bedrag wordt al wel opgenomen in het integraal huisvestingsplan, dat in oktober door de politiek behandeld wordt.

Sloop

Ook de extra kosten voor de sloop van het oude schoolgebouw – 50.000 euro – staan daar al in.

In 2018 werd de raming voor sloop vastgesteld op 75.000 euro. Het college schat nu in 125.000 euro nodig te hebben.

Voor de zomer stemde de gemeenteraad al in met een extra krediet voor de nieuwbouw van De Regenboog in Nieuwendijk. Er bleek meer geld nodig om aan de duurzaamheidsambities te kunnen voldoen.

Toen liet oud-wethouder Peter van der Ven al weten dat de kosten voor een tijdelijk onderkomen waarschijnlijk hoger zouden zijn dan het beschikbare budget.

Tom Oostra