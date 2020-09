Wielrennen centraal bij afscheid Peter van der Ven

ALMKERK • Met lovende woorden en uiteindelijk een staande ovatie in de raadszaal heeft Peter van der Ven dinsdagavond afscheid genomen als wethouder van de gemeente Altena.

Burgemeester Egbert Lichtenberg vertelde in zijn toespraak dat hij graag nog wat langer met Van der Ven had samengewerkt en typeerde hem als ‘altijd bevlogen, altijd met kennis van zaken en vaak met een vleugje humor’. “We gaan je gruwelijk missen”, aldus de burgemeester, die ook de grote passie van de scheidend wethouder – sport – aanhaalde.

Triatlon

“Je staat bekend als een sportieve man. Vroeger veel hardgelopen, de laatste decennia verwoed fietser en onlangs heb je je ook nog ingeschreven als roeier bij watersportvereniging Woudrichem, nadat we dat een keertje hadden geprobeerd. Ik verdenk je er ook stiekem van dat je je aan het voorbereiden bent op de eerste moderne triatlon in Altena, bestaande uit roeien, fietsen en tot slot hardlopen op de nieuwe atletiekbaan in Sleeuwijk.”

Ook collega-wethouder en fietsmaatje Matthijs van Oosten kan zich niets voorstellen bij een rustig pensioen voor Van der Ven. “Dat je achter de geraniums gaat zitten zie ik niet gebeuren. Jij bent altijd in beweging.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Marianne Vos

Van Oosten had nog een speciale videoboodschap van Marianne Vos, opgenomen tijdens de Giro Rosa in Italië, geregeld.

“Je hebt heel veel betekend voor de gemeente en niet in de laatste plaats voor de sport, dus daar wil ik je hartelijk voor bedanken”, sprak de wielerkoningin. “Wie weet komen we elkaar op de fiets nog eens tegen.”

Philip den Haan van AltenaLokaal, de partij waarvoor Van der Ven wethouder was, nam de aanwezigen in de raadszaal mee naar de laatste meters richting de finish van de Marianne Vos Klassieker, met daarin een hoofdrol voor Van der Ven.

Dank, dank, dank

“Reporters in extase, daar moet hij uit komen. En dan nog die laatste meters. Wat een rit! Wat een inspanning! Wat een inzicht, geweldig gedaan! Kippenvel! In deze rit van bijna twee jaar heeft hij van tevoren de tactiek mee uit gezet, heeft hij gekoerst, aangevallen, verdedigd, in het peloton gezeten, is ‘ie water gaan halen, heeft ‘ie lek gereden maar geen tijd verloren, heeft ‘ie gelachen. De duimen omhoog van Shah Sheikkariem, die zijn rol in de ploeg gaat overnemen en aan de meet opgevangen door zijn vrouw en zijn familie, die trots zijn op deze prestatie en tegelijkertijd realiseren dat Peter klaar is met de wedstrijdsport en welverdiend mag uitrusten. Peter, je hebt je finish gehaald. Dank, dank, dank.”

Van der Ven zelf sprak eveneens woorden van dank.

Erfgoed Marianne Vos

“Altena heeft voor mij voor nu en voor altijd een stevige plek in het hart. Ik blijf er komen om te fietsen door het prachtige landschap, om er elke week inderdaad te gaan roeien in de skiffs bij Woudrichem, een nieuwe hobby, maar ik hou ook de ambitie om te blijven werken aan het veiligstellen van het erfgoed van Marianne Vos. Ons wielericoon. Niet alleen in een museum, maar als centrum voor gezonde sport, gezond bewegen en een gezonde voeding, als onderdeel van de kracht van Altena.”

Tom Oostra