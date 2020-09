VVD-motie haalt het niet: winkels in Altena blijven op zondag gesloten

ALMKERK • Een verrassing was het niet, maar een ultieme poging van de VVD om de regels rondom de zondagopenstelling van winkels in Altena iets te verruimen heeft het dinsdagavond niet gehaald.

Robert van Dijk zette in de raadszaal nog eens het doel van de motie van zijn partij uiteen. Het gaat de VVD om keuzevrijheid voor ondernemers om op zondag hun zaak te kunnen openen. “Het gaat niet om één of twee of om 100 ondernemers, het gaat om het principe. Die keuze is er nu niet.”

Andere argumenten

Volgens Van Dijk zou de gemeente een verzoek tot zondagopenstelling niet alleen moeten toetsen aan het coalitieakkoord, waarin is afgesproken dat alleen zaken in de vesting van Woudrichem op zondag open mogen, maar zou men ook open moeten staan voor andere argumenten.

De VVD’er deed tijdens zijn betoog opnieuw een nadrukkelijk beroep op coalitiepartijen AltenaLokaal en Progressief Altena, maar deze partijen kwamen ook dinsdagavond hun afspraak met SGP en CDA na.

Volgens Anne-Wil Maris van Progressief Altena voegt de motie weinig toe aan de toezegging van wethouder Matthijs van Oosten om met de ondernemers in gesprek te blijven over het onderwerp.

AltenaLokaal-fractievoorzitter Philip den Haan trad in herhaling. “Een sympathieke motie, maar voorbarig." Eerder had hij al aangegeven dat volgens zijn partij een meerderheid van de ondernemers in Altena de deuren van hun zaak op zondag helemaal niet wil openen.

Het betoog van Wendy van Ooijen (CDA) was fel. Zij wees Van Dijk niet alleen op de religieuze afwegingen van haar partij, maar ook op de maatschappelijke aspecten, zoals depressies en burn-outs door hoge werkdruk. “De 24-uurseconomie is té belastend voor werknemers.”

Schijnkeuze

De keuze om op zondag open te zijn noemde Van Ooijen een ‘schijnkeuze’. “Wetmatig is er misschien sprake van een keuze, maar de kleine bakker en slager zullen mee moeten in de concurrentiestrijd.”

Coalitiepartner SGP beriep zich eveneens op religieuze argumenten om zondagopenstelling in de gemeente niet toe te staan. Fractievoorzitter Theo Meijboom vertelde dat hij bij wijze van proef eens had geprobeerd om op zondag boodschappen laten bezorgen.

Hij deed dit om te onderzoeken of met name supermarktondernemers in Altena daadwerkelijk zoveel concurrentie ondervinden van bezorgdiensten als de VVD beweert.

Bezorgen niet

“Maar geen enkele grutter bezorgt op zondag in Altena. Ze bezorgen gewoon niet”, constateerde Meijboom, die ook vraagtekens zette bij de ‘regelmatige’ verzoeken van ondernemers.

Wijnand van der Hoeven van de ChristenUnie gaf in zijn verhaal aan niets te voelen voor een ‘ratrace’ en Pauline van den Tol benadrukte in haar betoog de ligging van de gemeente Altena. “We zitten in de biblebelt. 90 procent van de mensen is voor winkelsluiting op zondag.”

Wassen neus

Uiteindelijk stemde alleen de VVD voor de eigen motie. De door wethouder Van Oosten toegezegde dialoog noemde Van Dijk in een stemverklaring een ‘wassen neus’.

“Het antwoord op zondagopenstelling zal ten allen tijde ‘nee’ zijn, zolang dit college bestaat”, zei hij.

Tom Oostra