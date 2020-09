Aalburgs gemeentehuis voortaan verder als Rehoboth

WIJK EN AALBURG • Hervormd Wijk heeft zaterdagmiddag officieel het verbouwde gemeentehuis als verenigingsgebouw in gebruik genomen.

Vanaf heden heet het gemeentehuis Rehoboth.

Nico Swart heeft een dankbaar gevoel als hij een rondje maakt door het gebouw, dat tot voor 2019 dienst deed als gemeentehuis van de voormalige gemeente Aalburg. “Ja, we hebben de laatste maanden veel werk verricht. Veel er aan verbouwd en opgeknapt. We zijn zeer tevreden over het resultaat.”

Verenigingsgebouw

Hervormd Wijk kocht eind 2018 het gemeentehuis van Aalburg, dat naast de eigen kerk staat, als vervanging voor het gedateerde verenigingsgebouw Rehoboth aan de Bergstraat. Het voorste gedeelte van het voormalige gemeentehuis is nu omgetoverd tot verenigingsgebouw. Het achterste gedeelte, dat in de toekomst een woonbestemming moet krijgen, wordt nog een aantal jaren gehuurd door de nieuwe gemeente Altena.

Sinds de jaarwisseling zijn een aannemer en veel vrijwilligers bezig geweest met de verbouwing. Om er een nieuw Rehoboth van te maken is de raadszaal op de begane grond omgetoverd in een prachtige grote zaal.

In de grote commissiekamer, die voorheen ook diende als stemlokaal, is een complete keuken geplaatst en is een nieuwe groep toiletten aangebracht. “We kunnen nu ook bakken en braden”, richt Swart zijn blik op de mooie en ruime keuken.

Ook op de eerste verdieping werd de slopershamer flink gehanteerd. Zo zijn de wanden van diverse commissiekamers verwijderd, waardoor de ruimte waar vroeger de trouwzaal was in ere is hersteld.

Vergaderzaal

De ontstane ruimte wordt nu ook benut als een grote vergaderzaal. Ook op die verdieping is een nieuwe toiletgroep aangebracht. Daarnaast zijn er op de eerste verdieping nog drie zaaltjes. “Er is ook een nieuwe bredere trap gekomen met leuningen aan beide zijden”, vertelt Swart.

Die trap staat voor het prachtige grote glas-in-loodraam van de in Wijk en Aalburg geboren kunstenares Nel van der Maaden (1928-2012). “Dat moet wel gerestaureerd worden. We willen dat graag behouden”, benadrukt Swart.

Jeugdhonk

Ook is er een nieuwe trap naar de zolder gemonteerd. De zolder werd door de gemeente nauwelijks gebruikt. Op die tweede verdieping komt binnenkort ruimte voor clubs en wordt een jeugdhonk gecreëerd.

“Die werkzaamheden moeten nog wel uitgevoerd worden. We hopen daar volgende maand mee te beginnen. Het moet een gezellige ruimte voor de jeugd worden. De mooie balken moeten daar aan bijdragen”, wijst Swart naar boven.

Hervormd Wijk is blij met het nieuwe Rehoboth. "Het oude Rehoboth was gedateerd en lag te ver van de kerk vandaan. Daar was het feitelijk één ruimte en moesten we telkens andere opstellingen maken. Nu hoeven we daar ons niet druk meer over te maken. We zijn er heel blij mee. We gaan er heel erg op vooruit.”

Niet verrassend

Dat het nieuwe gebouw ook weer Rehoboth gaat heten is niet verrassend. Tijdens een gemeenteavond was het merendeel van de aanwezigen hier voorstander van. De naam Rehoboth en een logo moeten nog wel op het nieuwe gebouw aangebracht worden.

In het nieuwe Rehoboth worden de catechisaties, de clubs, middagen voor de ouderen en andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden. Ook zullen er rouwplechtigheden en jubilea kunnen plaatsvinden. Overigens worden de zalen van het nieuwe Rehoboth overdag ook door de gemeente Altena gebruikt. “Daar gaan we flexibel mee om”, licht Swart toe.

Tijdens de openingsbijeenkomst werden er dankwoorden uitgesproken door dominee Kuijt en scriba Swart. De jeugdclubs overhandigden zes ingelijste schilderijen.

Ook werd er een schilderij, dat de enige tijd geleden overleden gemeentelid Cees Vos maakte, overhandigd.

Het beheer van Rehoboth wordt uitgevoerd door het Gijsje Bouman en Cobi Mans met medewerking van Antoinette van Nordennen.