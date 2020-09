Brein-Balansz vestigt zich in Woudrichem

WOUDRICHEM • Met Brein-Balansz kent Woudrichem een nieuwe locatie voor dagbesteding, speciaal bedoeld voor vrouwen. Daarnaast biedt Brein-Balansz individuele begeleiding voor volwassen vrouwen én mannen.

Het gaat om een kleinschalig dagbesteding, vertellen Reina Suos en Mary Ariëns. Zij zijn samen met Jack van Liesdonk de gezichten van Brein-Balansz.

"Per dagdeel niet meer dan vier á vijf cliënten. Omdat we dagelijks samen de cliënten begeleiden en coachen, kunnen we de begeleiding meestal één op twee verwezenlijken. We geven ze inzichten en handvatten, zodat ze weer zelfstandig kunnen staan."

Stressgerelateerd

De dagbesteding is voor vrouwen met stressgerelateerde psychische problemen, zoals burn-out, spanningen, oververmoeidheid, trauma of een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

"We werken met verschillende methodische trajecten, mindfulness, meditatie en begeleiding met behulp van paarden", leggen Reina en Mary uit. De dagbesteding kan via de gemeente (WMO).

Brein-Balansz biedt ook particuliere begeleiding en coacing aan, voor zowel vrouwen als mannen met stressgerelateerde psychische klachten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om acceptance & commitment-coaching, adh-coaching en ook begeleiding met paarden.

Daarnaast kunnen mensen ook terecht voor body mind release-coaching, acces consiousness en ziekte-interventie en ook voor participatietrajecten.

Tot rust komen

"Door het ons geleerde samen te voegen met onze ervaringsdeskundigheid kunnen we onze cliënten begeleiden op allerlei belangrijke levensgebieden. We helpen onze cliënten niet alleen met de uitdagingen die ze hebben in hun praktische levensgebieden, maar we helpen ze ook psychisch tot rust te komen. Dit doen we door middel van individuele begeleiding op maat, trainingen, workshops, mindfulness, meditatie en dagbesteding. Tevens worden paarden ingezet bij de individuele begeleiding", aldus Reina en Mary.

Brein Balansz dagbesteding coaching & begeleiding is gevestigd aan de Hoogstraat 1 in Woudrichem.

brein-balansz.nl