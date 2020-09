Digi-inloop weer van start in Altena

REGIO • SeniorWeb Land van Heusden en Altena en de Bibliotheek CultuurPuntAltena pakken de Digi-inloop weer op en breiden uit.

"Wij zijn blij dat we weer gewoon van start kunnen", vertelt Dick Alblas, voorzitter van SeniorWeb Land van Heusden en Altena. "De afgelopen periode werkten we met telefonische spreekuren om zo in tijden van corona en de toen geldende richtlijnen toch hulp te kunnen bieden. Dat was prima voor dat moment. Maar gelukkig kunnen we weer terug naar de inloopmomenten, waarbij we uiteraard rekening houden met de coronamaatregelen."

Naast het inlooppunt in de bibliotheek in Woudrichem kunnen mensen ook terecht bij de bibliotheek in Nieuwendijk en Wijk en Aalburg en op de servicepunten in Rijswijk en Werkendam.

Ontmoetingsplaats

"Wij vinden het heel fijn dat we mensen weer beperkt in onze bibliotheek kunnen ontvangen", aldus Marieke Vos, coördinator Educatie bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena. "Ook zijn we heel blij dat we op vier nieuwe locaties deze Digi-inloop kunnen bieden. Zo gaan we weer meer richting de bibliotheek als ontmoetingsplaats voor inwoners van Altena én helpen we hen op weg om digitaal vaardiger te worden."

De Digi-inloop is dé plek in Altena waar je met je digitale vragen terecht kunt. Of het nu gaat om het installeren van een programma, het activeren van je nieuwe tablet of een digitaal boek op je e-reader. Vrijwilligers van SeniorWeb en medewerkers van de Bibliotheek CultuurPuntAltena staan voor je klaar.

Naast het beantwoorden van je vragen, kun je er ook informatie krijgen over cursussen en training van het DigiTaalhuis. Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om gebruik te maken van de Digi-inloop.

Tijden en locaties

De tijden en locaties van de Digi-inloop: bibliotheekvestiging Nieuwendijk, elke dinsdagochtend van 9:30 uur tot 12:30 uur; servicepunt Vlechtwerk Werkendam, elke dinsdagochtend van 9:30 uur tot 12;00 uur; bibliotheekvestiging Wijk en Aalburg, elke dinsdagmiddag van 13:30 uur tot 16:00 uur; bibliotheekvestiging Woudrichem, elke woensdagochtend van 9:30 uur tot 12:00 uur; servicepunt De Parel Rijswijk, elke woensdagmiddag van 13:30 uur tot 16:00 uur.

bibliotheekaltena.nl