Zilveren certificaat Gezondere Sportkantine voor NOAD'32

WIJK EN AALBURG • NOAD’32 heeft zaterdag het zilveren certificaat Gezondere Sportkantine ontvangen.

Kantinebeheerster Joyce de Fijter mocht dit certificaat in ontvangst nemen van Irene Walk van Team Fit, onder toeziend oog van voorzitter Jerry Bouman en Kees Braat, penningmeester van de AltenaCup.

NOAD’32 is daarmee de tweede voetbalvereniging in Altena die het zilveren certificaat heeft behaald.

GRC 14

Vorig jaar tijdens de finalewedstrijden van de AltenaCup bij GRC 14 mocht voorzitter Erik van de Koppel het eerste zilveren certificaat in ontvangst nemen. Binnenkort zal de derde vereniging in Altena het certificaat ontvangen.

Team Fit is de landelijke organisatie die de certificering regelt. Er is een bronzen, zilveren en gouden certificaat te behalen. Doel is de leden van de voetbalverenigingen in aanraking te laten komen met gezondere voeding in de kantine, naast de gebruikelijk verkrijgbare artikelen.

AltenaCup

De AltenaCup wil naast het voetbaltoernooi ook veel aandacht schenken aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de Gezondere Sportkantine, Jongeren op Gezond Gewicht, Rookvrije Sportparken, Alcoholvrije sportparken tijdens jeugdwedstrijden, drugsbestrijding en aandacht voor ongewenst gedrag.

Het bestuur van de AltenaCup hoopt dat in het nieuwe voetbalseizoen de overige tien voetbalverenigingen zich inspannen om ook de Gezondere Sportkantine bij de club te introduceren en een certificaat binnen te halen.