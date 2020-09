Laura Koning met I Quende gestart in Almkerk

ALMKERK • Het mag als moedig worden bestempeld als je in coronatijd een eigen bedrijf van de grond tilt. Laura Koning (1989) uit Almkerk biedt op de Knotwilg massages, gezichtsbehandelingen, manicures, pedicures en ontharingsbehandelingen aan.

Het verwennen van haar bezoekers zit in haar genen en dat is de reden waarom ze heeft gekozen voor luxe in de vorm van natuurlijke producten.

Aloë vera

Bij Laura geen zalfjes en oliën die voor het grootste deel uit water bestaan maar producten die zo’n 70 procent aloë vera-sap bevatten.

Zij ziet erop toe dat de ingrediënten op kleinschalige boerderijen worden geoogst, waar de teler een eerlijke prijs krijgt en hij daardoor zijn kinderen dagelijks naar school kan sturen.

Laura heeft haar praktijk I Quende genoemd en dat betekent ‘de elf’. Deze sprookjesfiguur staat voor rust, schoonheid, natuur en puurheid.

Hoewel Laura nog jong is, kan ze bogen op een langdurige ervaring, opgedaan als masseur in een sauna. Opleidingen en cursussen werden gevolgd, hetgeen resulteerde in een mooie baan als masseur in Zwitserland en later op Mallorca.

Op haar behandeltafel heeft ze mensen van over de hele wereld gehad. Toen ze vorig jaar moeder werd, besloot ze terug te keren naar haar roots.

Zwangerschap

Tijdens haar zwangerschap beleefde ze net als alle moeders veel veranderingen in haar lichaam. Het kindje in de buik voelt pijn, verdriet maar ook blijdschap van de moeder.

Juist daarom is het belangrijk om een ontspannen zwangerschap te bevorderen. Ontspanning brengt positiviteit en dat wordt ook gevoeld door het nog ongeboren kindje.

Laura biedt ontspanningsmassages aan en leert aanstaande ouders hoe ze zelf hun baby kunnen masseren. Dat één op één gevoel versterkt de band tussen ouder en kind en zorgt ervoor dat de baby beter begrepen wordt bij pijn en huilbuitjes.

De praktijk van Laura staat voor ontspanning, schoonheid en voor acceptatie van jezelf. Ieder mens is uniek en dus is iedere behandeling heel individueel gericht.

Wensen en verwachtingen komen in het eerste gesprek ruimschoots aan bod. I Quende hoopt dat ook mannen de stap gaan zetten naar deze nieuwe salon.

Voeten

Te vaak ziet Laura voeten die aan een heuse opknapbeurt toe zijn. Haar advies: "Wees zuinig op voeten die je dagelijks naar werk en mooie wandelbestemmingen brengen."

In de maand september kan een ieder vrijblijvend een kijkje komen nemen op maandag, vrijdag en zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur. De eerste behandeling wordt uitgevoerd met 10 procent korting.

Laura Koning is met haar praktijk I Quende is gevestigd aan de Knotwilg 2A in Almkerk.

www.iquende.nl