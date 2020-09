Progressief Altena in bijna alle kernen te vinden op World Cleanup Day

WIJK EN AALBURG • Progressief Altena was dit jaar weer goed vertegenwoordigd op World Cleanup Day.

Dit jaar was de partij vanwege corona in kleine groepjes aan de slag gegaan en in bijna alle 21 kernen van Altena te vinden, zoals hier in Wijk en Aalburg.

"We zijn enorm blij met onze betrokken leden en de deelnemers, die zich met veel enthousiasme hebben willen in zetten voor een schone omgeving en ons mooie Altena", laat de partij weten.

Progressief Altena wil iedereen bedanken voor hun inzet.