De Soos maakt Almkerk schoon tijdens World Cleanup Day

ALMKERK • Meerdere mensen, zoals de jongeren van Stichting Jeugdwerk Almkerk De Soos, gingen zaterdag in Altena de straat op zwerfafval op te ruimen in hun buurt tijdens World Cleanup Day.

"Door alle activiteiten die we uit naam van De Soos mogen organiseren, zijn ook wij bewust van het feit dat wij (indirect) onderdeel zijn van de vervuiling", laat De Soos weten.

"Nadat de NL Schoon-dag begin dit jaar niet door kon gaan vanwege corona, zien wij deze dag als nieuwe mogelijkheid om toch iets terug te kunnen doen voor ons dorp."

Ook Progressief Altena ging op pad tijdens deze World Cleanup Day.

Vandaag is @gemeentealtena nòg een beetje mooier dan anders, laten we dat zo houden ??@ProgressfAltena maakt schoon in àlle parels in Altena’s kroon! #SamenKomJeVerder @WorldCleanupDay @nederlandschoon @AltenaTVnl @radioAFMnl @KontaktAltena pic.twitter.com/YN0qmXrdcP