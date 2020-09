Zwemmers Werkina sluiten seizoen af

WERKENDAM • Met een inmiddels traditioneel ontbijt is vrijdagmorgen het zwemseizoen voor de banenzwemmers in zwembad Werkina in Werkendam afgesloten.

Voor de kinderen op zwemles was er die ochtend een feestelijke zwemles met ballonnen.

Zaterdagmorgen mogen de kinderen afzwemmen.

“Het is weer voorbij. Het zwembad begint aan zijn winterslaap”, zo vertelt Leo van Berchum, één van de trouwe zwemmers die elke morgen om 7:00 uur het water in dook.

Samen met enkele anderen organiseerde hij deze keer het ontbijt voor de zwemmers met lekkere broodjes en een zachtgekookt eitje.

Alles anders

Dit jaar was alles anders in Werkina vanwege de coronacrisis. Zo schoven minder zwemmers aan bij het ontbijt, maar ook de bezoekersaantallen van Werkina bleven ver achter bij andere jaren.

“We verkochten andere jaren wel 1600 abonnementen, dit jaar waren het er hooguit 700”, zegt André Besselink, die de scepter zwaait over het bad.

Hij kreeg als dank voor het afgelopen seizoen van de zwemmers een taart aangeboden.

Het zwemseizoen begon op 1 juni, een maand later dan gebruikelijk. Zwemmers moesten reserveren voor vaste bloktijden. Ook was het bad genoodzaakt vanwege de coronamaatregelen af te zien van de verkoop van losse kaartjes.

Hittegolf

Alleen tijdens de hittegolf in augustus was het bad enkele avonden open voor niet-abonnementhouders. Wel bleef het bad twee weken langer open en trok zo vanwege het mooie weer in de laatste week nog veel bezoekers.

Ook zwemmers uit Sleeuwijk kwamen baantjes trekken, omdat zwembad Bijtelskil al twee weken eerder haar poort sloot.

Saai

Zwemlerares José van Dalen sprak van een 'saai jaar'. “Zelfs als het echt warm was, bleef het rustig in het bad. Terwijl we dan andere jaren wel dagen hadden dat we 600 tot 700 bezoekers per dag telden."