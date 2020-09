'Eigenaar Hankse plataan zelf verantwoordelijk voor onderhoud'

De plataan aan In Het Rietwerf in Hank.

HANK • Boomeigenaren in de gemeente Altena zijn over het algemeen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Dat geldt dus voor ook de eigenaar van de plataan, die aan In Het Rietwerf in Hank stond.

Progressief Altena stelde vorige maand schriftelijke vragen over ‘één van de meest beeldbepalende en waardevolle bomen’ in Hank, die volgens de partij door de eigenaar gekapt is toen de gemeente had aangegeven dat ze niet wilde bijdragen aan noodzakelijk onderhoud.

Telefonisch contact

"Waarschijnlijk heeft de eigenaar van de boom enkele maanden geleden een medewerker van de gemeente telefonisch benaderd over het onderhoud aan de plataan", is de lezing van het college.

Het onderschrijft het belang van monumentaal groen in de gemeente en brengt dat ook voortdurend onder de aandacht, bijvoorbeeld in beleidsstukken, zoals het ontwerp voor de nieuwe omgevingsvisie voor Altena.

"Ook landelijk is in toenemende mate aandacht hiervoor", aldus B&W. "Wij vinden het vooralsnog niet nodig om het belang van groen apart onder de aandacht te brengen in onze organisatie."