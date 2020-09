Onderzoek naar woningbouw Langestraat Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Gemeente Altena en Bouwlinie onderzoeken of woningbouw aan de Langestraat in Wijk en Aalburg haalbaar is.

Wethouder Hans Tanis en Peter van den Heuvel, directeur-bestuurder van Bouwlinie hebben daarvoor een zogenoemde haalbaarheidsovereenkomst getekend.

Beide partijen zijn in het gebied Polstraat–Maasdijk–Langestraat eigenaar van grond dat geschikt is voor woningbouw.

Meer huur- en koopwoningen

Uit onderzoek blijkt dat in Wijk en Aalburg behoefte is aan meer huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen, vertelt Tanis.

“De vraag naar nieuwe woningen in Wijk en Aalburg is groot. Het gebied aan de Langestraat staat dan ook niet zonder reden op onze prioriteitenlijst van woningbouwprojecten in Altena. Het is een mooie locatie binnen Wijk en Aalburg, die geschikt lijkt voor diverse soorten woningen.”

"We vinden het belangrijk om omwonenden hierbij direct te betrekken”, vult Van den Heuvel aan.

Eind september

Voor omwonenden in het gebied zijn daarom eind september een aantal momenten gepland waarin ze gevraagd worden naar hun mening en ideeën.

De eerste plannen zijn nog niet erg concreet, maar het gaat bij deze omgevingsdialoog vooral om het uitwisselen van gedachten en ideeën, laten Altena en Bouwlinie weten.

Volkstuinen

Op de gemeentegrond worden nu nog volkstuinen verhuurd. De gemeente en Bouwlinie doen er alles aan om een 'passende oplossing' te vinden voor de volkstuinders.

“We hebben oog voor de belangen van de volkstuinders, en hebben hen daarom al in een vroeg stadium betrokken bij de voorgenomen plannen voor het bouwen van woningen”, aldus de wethouder.

In het voorjaar is een eerste bijeenkomst met de volkstuinders gehouden.

Begin 2021

Begin 2021 moet duidelijk zijn of de voorgenomen plannen voor het bouwen van woningen aan de Langestraat gerealiseerd kunnen worden.