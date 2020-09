Meeuwense Manon met Team Landmuis naar Baltic Sea Circle Rally

MEEUWEN • Manon van Ewijk uit Meeuwen en Djerie van Stratum uit Loon op Zand trotseren deze winter de kou om met hun deelname aan de Baltic Sea Circle Rally geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding en A Seal Zeehondenopvang.

Team Landmuis gaat met een oldtimer 7500 kilometer rijden, zonder gebruik te maken van navigatie en snelwegen.

Want dat is de Baltic Sea Circle Rally, de noordelijkste avonturenrally van de wereld.

De reis start en finisht in Hamburg en zal het tweetal via de Noordkaap door tien verschillende landen leiden. Manon en Djerie overnachten in een tent of bij veehouders, die ze op de route tegen komen.

