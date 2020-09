Nieuwe wethouder Shah Sheikkariem 'kijkt altijd vooruit'

BABYLONIËNBROEK • Shah Sheikkariem volgt Peter van der Ven op in het college. In zijn woonplaats Babyloniënbroek zijn ze trots, zeggen Jenneke Komejan en Janus Lankhaar.

Het waren Janus Lankhaar en wijlen Jan Zonneveld die Shah Sheikkariem polsten voor een carrière in de gemeentepolitiek. Beiden waren actief voor de Aalburgse BAB en Zonneveld was aannemer bij Sheikkariem, die begin jaren 2000 net in Babyloniënbroek was komen wonen.

Sheikkariem sloot zich aan bij de BAB, maar verbrak in het najaar van 2006 de banden om in het voorjaar van 2007 zijn eigen partij Ideaalburg op te richten. Lankhaar en Zonneveld maakten de overstap naar de nieuwkomer.

Aalburgse begrippen

"Toen merkte ik al dat Shah veel verstand van zaken heeft. Hij stak voor Aalburgse begrippen een eind boven de rest uit", zegt Lankhaar daarover. "Hij zou veel kunnen betekenen voor de mensen in Aalburg."

Ook Jenneke Komejan bleek gecharmeerd van de ideologie van Ideaalburg en raakte in 2007 betrokken bij de 'idealisten', een groep jongeren binnen de partij.

Onder de vleugels van Sheikkariem zou ze eerst burgerraadslid worden en na de verkiezingen in 2014 - toen een hertelling van de stemmen Ideaalburg een tweede zetel opleverde - zelfs fractievoorzitter, want Sheikkariem werd wethouder.

Leermeester

"Shah is vanaf dag één mijn leermeester geweest. Een belangrijke les die ik van hem geleerd heb is om de inwoners altijd voorop te zetten en te kijken naar het grotere geheel. Je bent als raadslid per slot van rekening dienstbaar aan je gemeente", vertelt Komejan.

Ze had in 2015 een beslissende stem in het debat over de herindeling, waardoor uiteindelijk de coalitie met SGP, BAB en de Aalburgse Alliantie viel en Sheikkarien het veld moest ruimen.

"De positie van Shah is bij mijn besluit niet leidend geweest", legt Komejan uit. "Hij accepteerde ook dat hij hierdoor geen wethouder kon blijven."

Lankhaar vindt het nog steeds jammer dat Sheikkariem vanwege de komst van één Altena moest aftreden. "Ik heb achteraf nog met leden van de andere coalitiepartijen gebeld en ook zij vonden het jammer. In hun ogen was Shah eveneens een kundig bestuurder."

Dinsdag wordt Sheikkariem officieel benoemd als opvolger van Peter van der Ven. Komejan en Lankhaar hebben er het volste vertrouwen in dat dit college ook met hem goed gaat draaien.

Gretig

"Shah is heel gretig. Hij zal de belangen van heel Altena behartigen, niet alleen van Babyloniënbroek of van de Aalburgers. Al zullen ze hem in het westen van de gemeente nog wel een beetje moeten leren kennen", denkt Komejan.

Wie de lofzang van Lankhaar aanhoort, kan niet anders concluderen dan dat het met die kennismaking wel goed komt. "Shah is een unieke man. Hij kijkt altijd vooruit en niet alleen op de korte termijn."

Een voorbeeld daarvan is volgens Lankhaar het boekwerkje 'De toekomst van het platteland', dat Sheikkariem in 2015 samen met trendwatcher Adjiedj Bakas uitbracht.

Daarin pleiten ze o.a. voor een nieuwe bestemming van boerderijen die leeg komen te staan en schrijven ze over het belang van goed internet voor plattelandsgemeenten. "Precies dat zie je nu om je heen gebeuren", benadrukt Lankhaar.

Broodjes shoarma

Hij weet nog dat Sheikkariem net in Babyloniënbroek woonde en aanbod om tijdens de Nacht van Broek broodjes shoarma te bereiden en te verkopen. "Hij was binnen mum van tijd uitverkocht en dat was mooi, want de opbrengst ging naar KWF Kankerbestrijding."

Nu is koken sowieso een grote hobby van de nieuwe wethouder. Samen met zijn vrouw Ninetta kookte hij ook voor het goede doel tijdens de jaarlijkse wedstrijd tussen het G-team van Sparta'30 en leden van AltenaLokaal. "Het zijn mensen die iets voor een ander over hebben."

Babyloniënbroek - 'de parel van Altena', zegt Lankhaar met een knipoog - is dan ook trots op hun dorpsgenoot in het college, weten Komejan en Lankhaar.

Tijd

Ze hopen dat Sheikkariem de tijd krijgt om zijn idealen te verwezenlijken. "Deze termijn is nog maar kort en ik denk dat hij graag doorgaat na de verkiezingen", verwacht Komejan. "Shah is een bestuurder voor de lange termijn."

Tom Oostra