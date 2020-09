Drive-in bioscoop voor het goede doel in Oudheusden

REGIO • Wat Bezielt Heusden, de missionaire werkgroep van de protestantse gemeente in Heusden, organiseert op zaterdag 19 september de eerste WBH Drive In Bios op het terrein van supermarkt Coop in Oudheusden.

Dit gebeurt in samenwerking met Pathé Film en uiteraard volledig coronaproof. De opbrengst gaat naar ouderen en alleenstaanden.

Er zijn twee voorstellingen. De vroege voorstelling is om 19:15 uur en de 'late night' begint om 22:00 uur.

Op een groot projectiescherm van 16x8 meter worden twee prachtige films getoond. Allereerst wordt de film 'Amazing Grace' (19:15 uur), over het leven van de Amerikaanse gospel- en soulzangeres Aretha Franklin, getoond.

Tijdens de late film (22:00 uur) wordt de intrigerende en veel bekroonde film 'Hors Normes' (Engelse titel: 'The Specials') gedraaid. Een film van de makers van 'Intouchable'. Beide films brengen een boodschap, die past bij deze tijd.

De opbrengst van de WBH Drive In Bios is bestemd voor het werk van de protestantse gemeente voor ouderen en alleenstaanden. Denk bij voorbeeld aan het maaltijdproject Welkom aan Tafel, dat vorig jaar nog het 20-jarige bestaan vierde. "Ouderen missen het enorm dat ze elkaar nu niet bij een gezellige maaltijd kunnen ontmoeten. Voor hen is er daarom een hele speciale plaats gereserveerd tijdens de drive-in", laat WBH weten.

Tickets

Tickets kunnen besteld worden via een speciale website: https://watbezieltheusden.eventgoose.com. Per auto kan één ticket besteld worden.

Bezoekers kunnen hun avond nog leuker maken met drive-in-boxen met hapjes en drankjes, waarvan de opbrengst ook naar het goede doel gaat. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 19,95 euro per auto.