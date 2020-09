Stichting Leergeld zoekt extra vrijwilligers

ALTENA • Vanwege een verwachte toename in het aantal aanvragen door het coronavirus is Stichting Leergeld West-Brabant-Oost op zoek naar vrijwilligers om het team te versterken.

Stichting Leergeld werkt met een enthousiast team aan vrijwilligers op kantoor en in het veld. "Heb jij affiniteit met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanwege gebrek aan financiële middelen binnen het gezin, niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes?", luidt de oproep.

De stichting is op korte termijn op zoek naar een intermediair voor de gemeente Altena. Als intermediair breng je de hulpvragen van een gezin in kaart en zorg je ervoor dat een collega op kantoor het kan afhandelen. Je hebt direct telefonisch contact met het gezin en adviseert het gezin zo volledig mogelijk over de mogelijkheden die Stichting Leergeld te bieden heeft.

Vrijwilligers krijgen een training en inwerkperiode en alle steun die nodig is voordat ze gaan beginnen.

Mailtje met cv en motivatie

Ben je minimaal een dagdeel per week beschikbaar en wil je graag je steentje bijdragen aan het welzijn van kinderen of wil je ons graag helpen bij andere werkzaamheden binnen Stichting Leergeld? Stuur dan een mailtje met je cv en een korte motivatie naar algemeencoordinator@leergeldwbo.nl.

Het coronavirus en de daarbij behorende tijdelijke lockdown hebben voor een flinke krimp gezorgd van de Nederlandse economie, beschrijft Leergeld verder.

"Voorzichtig klimmen we uit het dal en starten verschillende bedrijven en instellingen weer op. Tegelijkertijd zijn er veel gezinnen geraakt door de maatregelen die nodig zijn om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Zo komen er veel meer aanvragen binnen voor bijstand bij verschillende gemeenten. Deze aanvragen komen onder andere van ondernemers, zelfstandigen met een flexibel inkomen of flexwerkers. Bij Stichting Leergeld West-Brabant-Oost verwachten we dan ook een flinke toename van gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Wij ondersteunen - als laatste vangnet - kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zodat ook zij kunnen meedoen aan sport, cultuur en binnen- en buitenschoolse activiteiten."

Stichting Leergeld West-Brabant-Oost is werkzaam in de gemeenten Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout.

www.leergeldwbo.nl