Hogere opbrengst voor KWF in Sleeuwijk, ondanks corona

SLEEUWIJK • Tijdens de KWF-collecteweek in Sleeuwijk is door vrijwilligers maar liefst 4126,78 euro opgehaald.

Dat is 21 procent meer dan vorig jaar. En dat terwijl er minder collectanten met de bus langs de deur gingen vanwege het coronavirus.

Met het geld kan KWF Kankerbestrijding investeren in levensreddend onderzoek en de zorg voor de kankerpatiënt. Naast contante donaties in de collectebus werd er dit jaar ook veel contactloos gegeven: ruim 23 procent van de giften kwam binnen via het scannen van een QR-code of via social media, zoals WhatsApp of Facebook.

Dankbaar

“We zijn iedereen in Sleeuwijk en daarbuiten heel dankbaar voor hun gift”, zegt Geralda Pekaar, collectecoördinator in Sleeuwijk. “Juist nu is de steun aan kankerpatiënten hard nodig. Onderzoek en zorg mag niet stilvallen. We zijn daarom blij dat we toch hebben kunnen collecteren."

Met alle coronamaatregelen was het natuurlijk een bijzondere collecteweek, blikt Geralda terug.

“Onze collectanten waren zeer gemotiveerd om er een succes van te maken. Dat is gelukt: de anderhalve meter was goed te handhaven en we hebben een prachtig bedrag opgehaald. Om anderhalve meter afstand te bewaren werd er o.a. gecollecteerd met behulp van pikhaken, huishoudstokken en grijpstokken (voor poststukken). Dat leverde veel enthousiaste reacties op."