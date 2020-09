SLEEUWIJK • Bij veel minibiebs in het land is zaterdag 19 september iets leuks te doen.

Het is dan namelijk Dag van de Minibieb. De minibieb aan de Muggenschans in Sleeuwijk doet hier ook aan mee. Als het lekker weer is, zullen er deze dag extra boeken buiten staan en zal er wat lekkers klaarliggen voor elke bezoeker.

De Dag van de Minibieb wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. Een soort open huis, maar dan bij een minibieb. Bezoekers kunnen zo kennis te maken met de persoon achter het boekenkastje of boeken ruilen.

www.dagvandeminibieb.nl