CDA-gedeputeerde Lemkes te gast in Altena

ALMKERK • CDA-gedeputeerde Elies Lemkes was vorige week te gast in Altena.

Op uitnodiging van stichting Altena Kennispoort bezocht ze samen met vier ambtenaren het Partridge Project en een biodiverse akker in Altena.

Het gezelschap bezocht vleesbedrijf Boer Kolff. Jochem Sloothaak had de leiding over het veldbezoek en Meeuwis Millenaar gebiedscoördinator had de leiding over deze ochtend.

Onderzoek

Bart Millenaar vertelde over het onderzoek naar de kansen voor kringlooplandbouw in Altena, dat ondersteund wordt door de Rabobank Altena-Bommelerwaard, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Altena. Dit onderzoek loopt tot eind oktober.

Een discussie volgde over toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen, behoud en versterking van de kwaliteiten van het agrarisch gebied en de perspectieven voor agrarische ondernemers in relatie tot hun verdienmogelijkheden.

Dit onder leiding van Fons Naterop, oud-burgemeester van Aalburg en de voorzitter van Altena Kennispoort, en met als resultaat dat er vervolgafspraken zijn gemaakt met de provincie.