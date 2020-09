Open Leercentrum en maatschappelijke bieb vullen elkaar aan in 'het Willem'

WIJK EN AALBURG • Met het doorknippen van een lint heeft burgemeester Egbert Lichtenberg vrijdagmiddag het Open Leer Centrum in de Wijk en Aalburgse bieb geopend.

Het wemelt nog altijd van de boeken in de bieb in Wijk en Aalburg, maar de digitalisering is ook hier aan een onstuitbare opmars bezig. Achter de balie van het Open Leercentrum staan de chromebooks van de leerlingen van het Willem van Oranje College klaar. Als hun les uitvalt kunnen ze zo snel verder werken aan hun opdrachten.

Vrijdagmiddag vond in de bibliotheek bij 'het Willem' de feestelijke opening van het Open Leercentrum plaats. Vijftien jaar geleden begon hier de samenwerking tussen de school en Bibliotheek CultuurPuntAltena met een bibliotheek en mediatheek in één ruimte.

Leerlingen kregen tot voor kort klassikaal ict-onderwijs in de bieb.

Zelfstandig werken

Met de komst van het Open Leercentrum is dat verleden tijd, in de ruimte mogen leerlingen nu zelfstandig werken als ze lesuitval hebben. Ook kunnen ze gebruik maken van de stilteplekken om hun huiswerk te maken.

De medewerkers Erik van Hooft en Johanna Noordman begeleiden de leerlingen. "Dit moet een veilige plek worden voor leerlingen, waar ze zich thuis voelen en zomaar even een praatje kunnen maken. Maar ze mogen zich hier ook melden als ze ziek zijn of te laat op school."

Met de inrichting tot Open Leercentrum werd ook de bibliotheek opgepimpt, de balie verhuisde naar een andere hoek. "Het is prachtig geworden, modern maar toch huiselijk", zo vertelt vrijwilliger Marianne van Rijswijk.

Ze wipt even aan in de bieb om enkele boeken terug te brengen. Ook de vrijwilligers Coby en Nelly vinden de nieuwe indeling fijner.

Handschoenen

Vanwege de coronacrisis is hun werk wel sterk veranderd. "Alle bezoekers moeten handschoenen dragen in de bibliotheek en boeken die ingeleverd worden gaan in quarantaine. Ook maken we steeds alle boekenmandjes schoon."

Bibliotheekmedewerker Jenneke Komejan laat weten trots te zijn op de samenwerking met het Willem en de herinrichting van de ruimte, die beter past bij de maatschappelijke transformatie van de bibliotheek.

"Nu er geen klassikaal les meer wordt gegeven in de bieb is het minder rumoerig en kunnen bezoekers rustiger snuffelen tussen de boeken".

Bestuursvoorzitter Jan Maarten de Bruin van het Willem van Oranje College haalde in zijn speech herinneringen op aan de opening van school en bieb in 2004.

Kruiwagen

"De school stond symbool als kruiwagen naar de toekomst en leerlingen van onze school mochten de laatste zeven stenen metselen. Nog altijd toont die toekomst zich elke dag in de school en in de bibliotheek. Onderwijs en educatie dragen samen bij aan de vorming van jonge mensen en aan hun cultuurbewustzijn."

Burgemeester Egbert Lichtenberg bezocht in zijn jonge jaren de bibliotheek bij hem om de hoek zo'n drie keer per week. "Maar leerlingen hebben nu andere behoeften, ze zoeken nog altijd naar informatie, maar doen dat digitaal, soms tot diep in de nacht. Een goede wifi-verbinding is dan het allerbelangrijkste."

Hannie Visser-Kieboom