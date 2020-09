Sleeuwijker te zien in programma van RTL 4

SLEEUWIJK • Sleeuwijker Marcel Dassen is te zien in het RTL 4-programma Dit is Holland.

In de uitzending van zondag 4 oktober geeft Dassen een interview over coachen. Hij legt daarin uit dat onder druk mensen vaak harder gaan werken in plaats van slimmer.

Door zijn aanpak leert hij hoe mensen onder druk meer gebruik maken van hun potentieel en daardoor slimmer en effectiever werken.

Marcel Dassen traint en coach met zijn bedrijf Authenticiteit in Beeld directie en management in het ontwikkelen van een authentieke en effectieve leiderschapsstijl.

“Volgens mij laten we een enorm economisch potentieel liggen, een miljardenverlies. In een omgeving waar je met plezier je werk doet, groeit ook de productiviteit. Die verantwoordelijkheid ligt bij leidinggevend Nederland of mensen zich laten leiden door de druk die ze ervaren, waardoor ze alleen maar harder in plaats van slimmer gaan werken", vertelt hij.

Leiding

"Het is juist de leiding van een bedrijf die vaak onder druk staat en hoe zorg je dan voor de juiste balans tussen de belangen van jouw directie, jouw team en de individuele belangen van jouw teamleden? Ik draag daaraan graag mijn steentje bij om organisaties slimmer te laten werken waardoor leidinggevenden meer plezier krijgen in leidinggeven. Meer plezier is meer creatief denkvermogen."

In het programma Dit is Holland zoekt men passievolle verhalen en reist men stad en land af voor een uniek kijkje achter de schermen.

Marcel Dassen verhuisde in 2007 van zijn geboorteoord Limburg naar de gemeente Altena. Zijn bedrijf Authenticiteit in Beeld bestaat dit jaar 10 jaar. Hij woont met zijn gezin in de Espendreef in Sleeuwijk.

De uitzending is op zondag 4 oktober tussen 12:30 uur en 13:00 uur te zien op RTL 4.