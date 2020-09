30 vrachtwagens brengen vijftien appartementen naar Andel

ANDEL • Het was donderdag een komen en gaan van vrachtwagens op de Bronkhorst in Andel. In totaal werden 30 'modules' afgeleverd, die aan het einde van de dag samen vijftien nieuwe huurappartementen vormen.

De eerste vrachtwagens waren 's morgens om 6:00 uur al vertrokken bij prefab-bouwer Barli in Uden, vertelt directeur John van der Doelen. Ieder transport brengt een half appartement naar de Boerengroen in Andel, waar de onderdelen vakkundig gemonteerd worden.

Ook wethouder Hans Tanis mag even de hijskraan in om een volgende 'module', zoals Van der Doelen de afzonderlijke delen noemt, voorzichtig te laten zakken.

Kant en klaar

In de fabriekshal in Uden kost het Barli ongeveer zes weken om de appartementen op te bouwen en kant en klaar af te leveren.

"We hebben daar alles bij de hand, dus kunnen we heel snel bouwen", vertelt Van der Doelen. "De constructie bestaat uit een stalen frame en een houten skelet en het appartement voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen. Verder zitten de keuken en bijvoorbeeld ook de stopcontacten er al in. Het is plug and play."

Jaarlijks produceert Barli 400 tot 500 woningen, van appartement tot een woonhuis met meerdere verdiepingen. O.a. door robotisering zou Barli de productie flink kunnen opschroeven, zegt Van der Doelen.

En snel meer woningen is geen overbodige luxe, blijkt uit het verhaal van Peter van den Heuvel van woningcorporatie Woonlinie.

"Het is fijn om weer een project van de grond te zien komen, zeker in deze tijden van schaarste op de woningmarkt. Dat tekort lopen we niet zomaar in, maar ik ben blij met elke toevoeging die we kunnen doen, in elke kern van Altena."

Tandje bij

Wethouder Tanis spreekt in Andel van een 'mooi moment', maar heeft tegelijkertijd oog voor de realiteit. "In Altena wordt gelukkig veel gebouwd, maar er moet een tandje bij. Met dit project zijn we er nog niet, maar ik ben blij dat we dit kunnen realiseren."

Volgende week organiseert de gemeente op het Altena College in Sleeuwijk een woonconferentie, een eerste verkennende stap richting een woonvisie.

"We zijn natuurlijk gebonden aan voorwaarden en procedures", zegt Tanis.

Stikstofregels

"Altena bezit bijvoorbeeld nauwelijks grond en bij de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan loop je tegen de stikstofregels aan. Samen met de raad gaan we volgende week kijken welke instrumenten er zijn om de woningbouw in Altena verder op te krikken. Ga je als gemeente bijvoorbeeld zelf grond kopen? En voor welke doelgroepen ga je bouwen? Dat zijn belangrijke vragen."

Tom Oostra