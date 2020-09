Nieuwe Etos in Werkendam feestelijk geopend

WERKENDAM • Arina en John van Vuuren hebben woensdagmorgen op feestelijke wijze hun nieuwe Etos-vestiging aan de Sigmondstraat 52 in Werkendam geopend.

De nieuwe Etos in Werkendam ziet er modern uit en is overzichtelijk ingedeeld. Je kunt er terecht voor beauty- en gezondheidsproducten, luxe geuren, cadeautjes en van alles voor de baby. Voor elke portemonnee is er een uitgebreide keuze.

Albert Heijn

Gelijktijdig met Etos ging ook de naastgelegen Albert Heijn weer open. De supermarkt is van hetzelfde ondernemersechtpaar en heeft een kleine verbouwing ondergaan.

Speciaal ter gelegenheid van de heropening van de beide winkels is een bijzondere actie georganiseerd. Vanaf 14 september krijgen klanten bij besteding van iedere tien euro gratis vier historische afbeeldingen van Werkendam.

Die afbeeldingen kunnen ingeplakt worden in een speciaal verzamelalbum, dat in Werkendam huis aan huis wordt verspreid.