Onderzoek gestart naar nieuwe haven in Werkendam

WERKENDAM • Onder voorzitterschap van wethouder Matthijs van Oosten is een zogenoemd MIRT-onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een nieuwe haven in Werkendam aan te leggen.

MIRT staat voor meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport en in het onderzoek wordt met een brede blik gekeken naar de opgaven in een gebied Werkendam-Sleeuwijk.

Wat speelt erop korte en langere termijn, wat is de onderlinge samenhang, hoe ziet het kostenplaatje er uit en hoe kan er samengewerkt worden om de plannen mogelijk te maken?

Naast de gemeente Altena werken ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant,Gelderland en Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en Werkendam Maritime Industries (WMI) mee aan het onderzoek.

Niet op zichzelf

De mogelijke aanleg van een nieuwe haven staat namelijk niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een pilot in het kader van integraal riviermanagement.

In het onderzoek worden aspecten als waterveiligheid, natuurwaarden, recreatie en scheepvaart (uitbreiding haven en overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart) meegenomen.

Lang gekoesterde wens

“De lang gekoesterde wens om meer kaderuimte in Werkendam is nagenoeg bij iedereen bekend", zegt wethouder Matthijs van Oosten.

"De prachtige natte bedrijven in onze havens willen groeien om te kunnen blijven innoveren. Ook nieuwe bedrijven willen aansluiten in onze gemeente. Logisch, wij hebben hier een heel sterke maritieme sector, waarbij de bedrijven elkaar onderling ook versterken. Ik ben blij met deze vernieuwende aanpak. Met het koppelen van meerdere belangrijke watergerelateerde projecten, versterken we elkaar. Bovendien geldt in deze het aloude gezegde 'één plus één is drie'.”

Op basis van het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd wordt op zijn vroegst voor de zomer van 2021 besloten of en op welke wijze er een vervolg komt.