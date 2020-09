Nieuw koffiehuis De Buurvrouw in Wijk en Aalburg werkt hard aan opening

WIJK EN AALBURG • Iedereen die betrokken is bij De Buurvrouw in Wijk en Aalburg kijkt uit naar zaterdag 31 oktober. Dan opent het koffiehuis met een missie officieel zijn deuren aan de Galerij 8A.

Momenteel wordt in het voormalige pand van drogisterij Vici door vrijwilligers hard geklust om alles op tijd af te krijgen. Alleen de oude toonbank blijft staan, de rest van het interieur krijgt een make-over.

Bezoekers kunnen straks in het voorste gedeelte terecht om onder het genot van een kopje koffie, een gebakje of een tosti elkaar te ontmoeten, even de krant te lezen of te werken. De ruimte achterin kan met een schuifwand worden afgesloten.

Terras

Achter de schermen bevindt zich de keuken en het deelcafé heeft een terrasvergunning. "Zeker in deze coronatijd erg fijn", zeggen Lize de Kok en Nicole Schilt van Stichting ONE, die het initiatief heeft genomen voor de komst van het deelcafé naar Wijk en Aalburg.

Wie het kan missen kan bij De Buurvrouw een extra kopje koffie afrekenen voor iemand die het om wat voor reden dan ook wat minder getroffen heeft in het leven. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, wordt bovendien overgemaakt naar 'goede doelen ver weg', bijvoorbeeld zendingswerk of projecten van mensen uit Wijk en Aalburg en omgeving.

Geen winst

"We maken geen winst", benadrukt het tweetal. "Elke euro wordt uitgekeerd." Eigenlijk zou De Buurvrouw begin oktober al open gaan, vertellen ze. "Maar we willen dat het straks staat als een huis. We kunnen die extra weken nog goed gebruiken om de vrijwilligers écht goed in te werken."

Bij De Buurvrouw worden vrijwilligers 'deelgenoten' genoemd. Ruim 40 mensen hebben zich inmiddels gemeld: gastheren en -vrouwen, barista's, 'koekenbakkers' (verantwoordelijk voor alle zoete lekkernijen) en 'boeners'. En dan is er nog de klusgroep, die deze weken de handen uit de mouwen steekt. Daarvoor druppelen er steeds meer binnen, zegt Nicole.

"We liggen dan wel op schema, nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. En voor de openingstijden op dinsdag kunnen we nog wel wat deelgenoten gebruiken."

Zowel de buren in het centrum van Wijk en Aalburg als andere mensen in het dorp en daarbuiten reageren enthousiast op de komst van het bijzondere koffiehuis, weten Lize en Nicole. "De mensen zijn heel positief."

Vrienden

Dat merken ze ook aan het aantal sponsors - 'vrienden' - dat bereid is maandelijks een bedrag over te maken om De Buurvrouw te steunen. Maar ook hiervoor wordt een oproep gedaan. "Het zou fijn zijn als we met behulp van de vrienden de vaste lasten in ieder geval kunnen betalen. Des te sneller kunnen we geld gaan uitkeren aan goede doelen." Mensen die vriend willen worden kunnen mailen naar info@koffiehuisdebuurvrouw.nl.

koffiehuisdebuurvrouw.nl

Tom Oostra