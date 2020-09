Einde van 'bijzonder' zwemseizoen in zwembad Bijtelskil

SLEEUWIJK • Zwembad Bijtelskil is Sleeuwijk heeft zaterdag de poorten gesloten na een zwemseizoen dat in het teken stond van het coronavirus en de bijbehorende consequenties.

"Al met al kijken we terug op een bijzonder seizoen, waarin we helaas niet voor iedereen het gewenste zwemplezier hebben kunnen bieden. In ieder geval willen we iedereen die dit jaar een abonnement heeft gekocht zeer hartelijk danken voor hun loyaliteit en we hopen dat we volgend jaar weer iedereen mogen begroeten in ons mooie zwembad", laat het bestuur van Stichting Zwembad Bijtelskil weten.

Nadat het zwembad op 2 juni met een maand vertraging open ging, was het zowel voor de bezoekers als voor het personeel wennen aan de ‘nieuwe werkelijkheid’. Vanwege deze beperkingen was toegang dit jaar uitsluitend voor abonnementhouders na reservering vooraf.

Zwemdiploma

Wel kon een beperkt lesprogramma uitgevoerd worden, zodat een aantal kinderen een zwemdiploma kon halen. Ook Zwemvereniging Bijtelskil kon voor de trainingen gebruik maken van het zwembad.

Vanaf 1 juli was er een lichte versoepeling van de regels, waardoor het zwembad met de vakantieperiode in het vooruitzicht het programma kon verruimen.

De anderhalvemetermaatregel voor volwassenen bleef van kracht en willekeurige bezoekers die een dagkaartje wilden kopen moesten dit jaar worden teleurgesteld. Wel heeft het zwembad gedurende de hittegolf een aantal avonden kunnen organiseren waarbij iedereen welkom was na reservering.

In Sleeuwijk is een einde gekomen aan de zwemzomer, maar abonnementhouders van dit bad kunnen nog tot 19 september baantjes zwemmen in Zwembad Werkina in Werkendam, tijdens het leszwemmen in de ochtenduren. Reserveren via de website van Werkina is dan wel vereist.

www.zwembadwerkina.nl