Geen 'High tea' met Wispel

ALMKERK • Toneelvereniging Wispel heeft moeten besluiten om alle geplande uitvoeringen van het toneelstuk 'High Tea in Bakkerij van Schie' te cancelen.



Eerder moesten de opvoeringen van maart al worden geannuleerd vanwege de coronacrisis. Voor de zomervakantie mocht er weer gerepeteerd worden en werden door de toneelvereniging enthousiast de laatste puntjes op de i gezet.

De recente corona-ontwikkelingen gooien echter opnieuw roet in het eten en daarom worden de in oktober geplande toneelvoorstellingen ook afgelast. Vanwege alle onzekerheid rondom het coronavirus worden er geen nieuwe data gepland.

Geld terug

Mensen die al een kaartje hebben gekocht kunnen hun geld terug krijgen. Wie kaartjes heeft gekocht via de website krijgt een mail met daarin uitleg over hoe zij hun geld krijgen teruggestort.

Wie kaartjes via Bloemsierkunst De Gelegenheid of via dorpshuis Tavenu heeft gekocht, kan deze bij De Gelegenheid inAlmkerk inleveren tegen contant geld. Toneelvereniging Wispel vraagt mensen dit te doen vóór 15 oktober.

www.toneelverenigingwispel.nl