Renze Bergsma terug als statenlid

WOUDRICHEM • Renze Bergsma keert op vrijdag 11 september terug als statenlid namens het CDA in de Provinciale Staten van Brabant.

De Woudrichemmer neemt de zetel over van John Bankers, die wethouder is geworden in de gemeente Asten.

“Ik heb er goed over nagedacht", laat de oud-wethouder van Woudrichem weten. "Natuurlijk is er veel gebeurd, maar ik ben ervan overtuigd een goede bijdrage te kunnen leveren. Als CDA hebben we een verantwoordelijkheid te nemen en daar wil ik graag mijn kennis en kunde voor inzetten.”

Bergsma stond bij de provinciale verkiezingen in 2019 als nummer twee op de CDA-lijst en werd na de verkiezingen gedeputeerde Veiligheid, Bestuur en Organisatie.

Samen met collega-gedeputeerde en partijgenoot Marianne van der Sloot toonde hij zich tijdens de recente politieke crisis op het provinciehuis loyaal aan zijn collega's in het provinciebestuur en stapte hij uit de Gedeputeerde Staten toen de CDA-fractie een andere koers ging varen in het landbouwdebat.

De crisis leidde uiteindelijk tot het einde van de coalitie tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Inmiddels maakt het CDA opnieuw onderdeel uit van een nieuwe coalitie met ook VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant.

Veel zin

Bergsma kijkt positief terug op zijn tijd als gedeputeerde en ziet zijn opgedane ervaringen en uitgebreide netwerk als een voordeel voor zijn huidige functie.

“Ik heb veel zin om aan de slag te gaan met de collega’s in de fractie, met CDA-gedeputeerden Erik Ronnes en Elies Lemkes en natuurlijk ook met statenleden en gedeputeerden van andere partijen.”

Altena

CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon is blij met de terugkeer van Bergsma.

“Hiermee is ook de regio Altena weer vertegenwoordigd in onze fractie. Er is veel te doen en de politieke en bestuurlijke ervaring van Renze zal van grote waarde zijn. We gaan er gezamenlijk iets moois van maken.”