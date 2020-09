Open dag bij Fort Steurgat in Werkendam

WERKENDAM • Tijdens het Open Monumenten-weekend, op zaterdag 12 september, opent Fort Steurgat in Werkendam zijn poorten voor bezoekers.

Dit fort is omgebouwd tot een wooneiland en is als privé-eigendom normaal gesproken afgesloten voor het publiek. De bewoners hebben besloten hier dit jaar een uitzondering op te maken en verwelkomen geïnteresseerden graag tussen 10:00 en 16:00 uur.

Elk uur zal er op het binnenplein een inleiding worden gegeven over de historie van het fort en een uitleg over de restauratie, die in 2000 werd afgerond. Daarna bestaat de mogelijkheid een ommetje over het fort te maken via een gemarkeerde route. Deze eindigt dan weer op de parkeerplaats.

De openstelling valt samen met het evenement ‘Fort & Vrij!’, dat in de periode van 5 tot en met 12 september plaatsvindt. Vele forten en liniewerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie openen dan de deuren voor het publiek en er worden verschillende activiteiten georganiseerd.

