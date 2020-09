CDA wil oplossing voor ‘onveilig’ kruispunt bij Andels sportpark

ANDEL • Het CDA wil dat het voor sporters en andere bezoekers veiliger wordt om via de Neer-Andelseweg het terrein van voetbalvereniging Sparta’30, tennisvereniging LTC Altena en ijsclub Sparta’82 te bereiken.

De partij omschrijft de kruising bij de ingang van het sportpark als ‘onveilig’.

“De kruising is niet goed overzichtelijk, er wordt te hard gereden en kinderen moeten oversteken om het park te bereiken”, aldus raadslid Otto van Breugel.

Werkbezoek

Hij heeft de kwestie bij het college aan de kaak gesteld na een werkbezoek van het CDA aan Sparta’30. Het bestuur van de club heeft toen zijn zorgen geuit over de bereikbaarheid van het sportpark.

“Ook ziet het bestuur dat ouderen afstappen om de kruising veilig te kunnen oversteken om de sportverenigingen of het vrij liggend fietspad te bereiken”, merkt Van Breugel op.

Clematis

Vanuit de Clematis in het dorp ligt er weliswaar een fietspad naar de sportverenigingen en de skatebaan, maar niet iedereen maakt daar gebruik van, betoogt hij.

“Zeker met de bouw van de nieuwe wijk Bronkhorst en het noordoostelijk gedeelte van Andel doen bezoekers en sporters vaak per fiets via de Neer-Andelseweg het sportpark aan.”

Dorpsraad

De dorpsraad in Andel heeft al nagedacht over een mogelijke oplossing en het CDA wil graag van het college weten of dit plan haalbaar is.

Daarnaast verwacht de partij dat B&W zelf met ideeën komen om de situatie veiliger te maken.