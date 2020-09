Je komt dagelijks in aanraking met katoen. Veel kleding wat je in je kast hebt liggen of hangen is gemaakt van katoen. Vele mensen weten niet het productieproces achter katoen en dat er veel komt kijken bij het maken van een kledingstuk. Daarnaast worden er alternatiever materialen gemaakt om de katoenproductie tegen te gaan. De katoenproductie is namelijk slecht voor het milieu. Een alternatief is bijvoorbeeld bamboe katoen. Bamboe katoen is minder schadelijk voor het milieu. Wil je weten wat katoen is, waar het voor wordt gebruikt en hoe de productie van zaadje tot kledingstuk, zoals een wit T-shirt tot stand komt? Lees dan snel verder.

Wat is katoen?

Voordat we de eigenschappen en het proces uitleggen beginnen we bij de basis: ‘wat is katoen?’. Katoen wordt omschreven als een zachte, eencellige vezel die uit de zaden van een katoenplant groeit. Deze vezels worden gesponnen tot draden wat vervolgens weer gebruikt wordt in kleding en andere producten.

Waarom wordt katoen gebruikt?

Katoen heeft een aantal eigenschappen die als zeer prettig worden ervaren. Katoen is namelijk sterk, slijt niet snel en het is duurzaam. Bovendien is katoen makkelijk wasbaar.

Tevens ademt katoen goed en neemt het vocht op. Hierdoor zul je minder snel gaan zweten. Wanneer je een kleding stuk hebt waar een synthetische stof door heen zit, dan ademt het kledingstuk minder goed, waardoor je dus sneller gaat zweten. Dit is niet prettig wanneer je op je werk zit of een belangrijke bespreking hebt.

Hoe wordt katoen geproduceerd?

Katoen produceren begint bij elke plant; het zaadje. De zaden worden in de omgeploegde aarde gestopt. De zaden zullen door kunstmatige besproeiing ontkiemen en boven de aarde uitkomen. Al snel worden de planten bewerkt met onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit gebeurt, omdat de katoenplant erg gevoelig is voor plaagdieren. Als de plant eenmaal tot bloei is gekomen, zullen er vruchtschalen te herkennen zijn. Na ongeveer acht weken zullen de vruchtschalen openbreken en zijn er witte proppen zichtbaar. De oogst kan beginnen. Dit zal gebeuren door middel van een plukmachine die enorme hoeveelheden in één keer kan oogsten. Het geplukte katoen wordt vervolgens met een pers tot een grote bal geperst. Direct hierna worden met behulp van staalkammen pluis en korte haren verwijderd. Het is nu gekamd en zal weer teruggebracht worden naar grote ballen, zodat het vervoerd kan worden naar een spinnerij.

Voordat er kleding van wordt gemaakt, wordt de katoen bal stukgemaakt en gereinigd.

Hierdoor ontstaan er losse vezels die geschikt worden. Vervolgens gaan de losse vezels in een spinmachine, zodat de vezels tot garen worden getwijnd. Getwijnd betekent dat er twee of meer draden in elkaar worden gedraaid, zodat je een lange draad krijgt. Na dit proces worden de garen geverfd en vervolgens zal er een kledingstuk of een ander product van worden gemaakt.

Waar wordt katoen voor gebruikt?

Katoen wordt erg veel gebruikt in T-shirts. Dit komt door de goede eigenschappen van het

materiaal. Het is erg sterk, slijtvast, makkelijk wasbaar en ademend. Ideale eigenschappen

voor een T-shirt. T-shirts gemaakt van 100% katoen worden als zeer prettig ervaren.