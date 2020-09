College: ‘Duijlweg-Midgraaf is een veilig kruispunt’

ALMKERK • Terwijl de VVD wil dat de kruising Duijlweg-Midgraaf veiliger wordt, stelt het college juist dat het kruispunt bij Almkerk ‘in de basis’ veilig is.

Burgemeester en wethouders zien dan ook geen reden voor extra maatregelen, schrijven ze in antwoord op schriftelijke vragen van Jan Kolf.

Het VVD-raadslid had de situatie aangekaart na opnieuw een ongeval op de kruising van de wegen Duijlweg en Midgraaf afgelopen juli.

“Dat betreuren wij uiteraard”, aldus het college, dat verder aangeeft dat de maximale toegestane snelheid geen rol heeft gespeeld bij de aanrijding. Volgens de politie ging het om een voorrangskwestie.

Bomen

Hoewel het zicht voor verkeersdeelnemers ter plaatse voldoende is, ontbreekt langs de Midgraaf weleen referentie om te kunnen bepalen wat de snelheid van de kruisende auto is. Door bomen langs de Midgraaf te planten wordt dat aangepakt. Dat gebeurt uiterlijk begin volgend jaar.

Ook worden tijdens het wegonderhoud later dit jaar zogenoemde ‘bliksemschichtmarkering’ aangebracht en de hellingen van het plateau op het kruispunt Duijlweg-Midgraaf aangepast. De T-splitsingen Broekgraaf-Duijlweg en Noordeveldseweg-Duijlweg krijgen dan ook een plateau.

Smallere rijbaan

Bij het opnieuw asfalteren van de Duijlweg wordt de indeling van het profiel gewijzigd, waarbij de kantstroken aan weerszijden worden verbreed en visueel een smallere rijbaan ontstaat.

Om aantasting van de bermen tegen te gaan worden deze gedeeltelijk voorzien van een vorm van verharding, aldus het college.

Het wegonderhoud is gepland voor najaar 2020, als de Duijlweg niet langer als omleidingsroute voor de werkzaamheden in Babyloniënbroek in gebruik is.