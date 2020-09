Nieuwe directeur De Hoeksteen: 'De leerkrachten zijn het belangrijkste'

WIJK EN AALBURG • Peter Molenaar keert terug op het oude nest. "De Hoeksteen heeft altijd een warm plekje in mijn hart gehad."

Hoewel het nieuwe schooljaar op De Hoeksteen pas net begonnen is, zit Peter Molenaar er alweer helemaal in. "Na drie dagen voelt het alsof je alweer drie weken bezig bent", zegt hij lachend, terwijl hij plaatsneemt in zijn kantoor dat uitkijkt over Kerkverreweide.

Welkom

Nog niet zo heel lang geleden werd hij als nieuwe directeur officieel welkom geheten op de Wijk en Aalburgse basisschool. Met een oude Amerikaan werd hij thuis opgehaald - een eer die doorgaans alleen leerkrachten die afscheid nemen ten deel valt - en naar zijn nieuwe werkplek gereden.

Op De Hoeksteen werd hij verwelkomd door de leerlingen en voerde hij in alle klassen een speciale opdracht uit.

"Het was een leuk feestje, dat bovendien erg welkom was. Het was begin juni en iedereen was weer op school, na een paar maanden thuis vanwege het coronavirus", vertelt Molenaar.

De geboren Nieuw-Lekkerlander is een bekend gezicht op de school. In 1997 kwam hij als leerkracht terecht op De Hoeksteen en gaf hij negen jaar les aan de bovenbouwklassen.

Dorpsschool

Vervolgens ging hij aan de slag op basisschool Goudenstein in Haaften, waar hij het vak van schoolleider ontdekte en leerde. "Dat is een dorpsschool, net als hier, ook met een gemêleerd publiek. Alleen was het in Haaften allemaal wat kleinschaliger. 150 leerlingen, tegenover zo'n 425 op De Hoeksteen."

Tussen 2014 en 2017 kreeg Molenaar ook De Klingelenburg in Tuil onder zijn hoede, alvorens hij de overstap maakte naar De Regenboog in Gorinchem.

"Een grote en complexe organisatie, die om een andere manier van leidinggeven vroeg. Er waren meer tussenlagen, minder kon aan de koffietafel besproken worden. Het was heel intensief, maar we hebben veel bereikt."

Eigenlijk was het niet de bedoeling om Gorinchem al te verlaten, ook niet toen in Wijk en Aalburg in de zomer van 2019 Bert Fredrikze als interim-directeur werd aangesteld. Molenaar, sinds zijn eerste aanstelling op De Hoeksteen samen met zijn vrouw Hannie woonachtig in Wijk en Aalburg, wist dat een vacature in de pijplijn zat, maar had niet direct het idee om te gaan solliciteren.

Steeds enthousiaster

"Toch merkte ik dat het me niet los liet. De Hoeksteen heeft altijd een warm plekje in mijn hart gehad en ik ben ook van Wijk en Aalburg gaan houden. Onze vier kinderen hebben op deze school gezeten en de jongste zit nu in groep 7. Het voelt als thuis. We gaan hier naar de kerk en hebben hier onze vrienden. Ik zie ons niet zomaar vertrekken. Langzaam maar zeker werd ik steeds enthousiaster over de functie en besloot ik dat ik op deze manier een bijdrage aan de school en aan de gemeenschap wilde leveren. Toen heb ik gesolliciteerd."

Nu is Molenaar dus de baas op de school waar hij zijn onderwijscarrière begon, al stelt hij zich niet zo op, zeker niet in deze eerste weken.

"Ik ga eerst maar eens meedraaien en niet vanaf dag één vertellen hoe het anders moet. Ik wil vanuit de relatie leiding geven. Ik heb vertrouwen in de leerkrachten en ik wil ze verantwoordelijkheid en vrijheid bieden. Zij zijn hier het belangrijkste, zij verzorgen immers het onderwijs."

Niet te formeel

Zijn stijl van communiceren omschrijft Molenaar als 'niet te formeel, maar wel duidelijk'. "En het is belangrijk dat we open staan voor elkaar. Dat geldt ook voor mezelf. Als mensen bij mij aankloppen met kritiek, dan hebben ze vaak ergens wel een punt."

Over vijf jaar hoopt Molenaar dat, naast de vakken taal en rekenen, ook de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals presenteren en probleemoplossend vermogen, een plek hebben gekregen in het onderwijsprogramma op De Hoeksteen.

"De leerkracht is dan behalve de expert die uitlegt, ook een coach, een begeleider. Daarin kunnen we een slag maken. Mijn wens is dat De Hoeksteen een goede en brede school blijft voor Wijk en Aalburg. We willen kinderen hier zo goed mogelijk voorbereiden op een wereld die constant verandert."

Tom Oostra