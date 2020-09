‘Problemen met bluswater bij grote brand in Genderen’

GENDEREN • De brandweer had bij de grote brand afgelopen mei aan de Meerhoek in Genderen in eerste instantie problemen om aan bluswater te komen.

Dat blijkt uit een onderzoek van de brandweer.

“Zo is gebleken dat een brandkraan aan de Burgemeester Brunestraat vol met zand zat en was de brandkraan aan de Hoofdstraat overgroeid met gras en niet voorzien van een brandkraanbordje. Dit zorgde ervoor dat het de brandweer extra tijd heeft gekost om de waterwinning op te bouwen”, schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA en de VVD.

De Genderse raadsleden Arno Bouman (CDA) en Pim Bouman (VVD) hadden de beschikbaarheid van voldoende bluswater direct na de brand al aangekaart.

“Maar er is op geen enkel moment de situatie ontstaan dat er geen bluswater beschikbaar was”, benadrukken B&W.

Geen invloed

De waterwinning heeft in eerste instantie weliswaar langer geduurd dan gebruikelijk, maar dat heeft ‘hoogstwaarschijnlijk’ geen invloed gehad op het resultaat van de brandbestrijding, staat verder te lezen.

“De brand was bij aankomst van de brandweer al in een zo ver ontwikkeld stadium dat een gebruikelijke duur van het opbouwen van de waterwinning waarschijnlijk niet had voorkomen dat de brand naar binnen zou zijn doorgeslagen. Uit het onderzoek is namelijk ook gebleken dat het een brand is die relatief laat ontdekt is en zich door verschillende omstandigheden zeer snel heeft kunnen ontwikkelen en uitbreiden.”

Brandkranen

Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de controles en onderhoud van brandkranen in de gemeente Altena, voor de brandweer een van de drie mogelijkheden om aan bluswater te komen, naast open water en brandputten.

Het college was in de veronderstelling dat Brabant Water dat was, maar dat blijkt niet het geval. “Uiteraard zijn wij geschrokken van deze constatering”, aldus CDA en VVD, die inmiddels vervolgvragen hebben gesteld.

Altena vindt wel dat de kwaliteit van brandkranen daardoor onvoldoende gewaarborgd is en dat er actie moet worden ondernomen.

Zo heeft burgemeester Egbert Lichtenberg als lid van het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant in juli aangedrongen op een onderzoek naar de staat en capaciteit van de bluswatervoorziening in de gehele regio.

Daarnaast was, al vóór de brand in Genderen, een ambtelijke werkgroep vanuit de gemeente Altena bezig met de bluswatervoorziening in Altena. Vanuit de werkgroep is net vóór de zomerperiode een inventarisatie afgerond van de bluswatervoorziening op de bedrijventerreinen in Altena.

Meer prioriteit

“Naar aanleiding van de inventarisatie en ook de brand in Genderen is besloten om hieraan meer prioriteit te geven en een apart project te starten voor het in kaart brengen van de brandkranen en de kwaliteit daarvan in de gehele gemeente Altena”, aldus het college.

Ook worden in overleg met de brandweer 24 nieuwe brandputten aangelegd ‘op strategische plekken’ in de gemeente. Op dit moment is de aannemer bezig met de aanleg van de laatste putten.

Tom Oostra