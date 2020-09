Heren WSV Woudrichem roeien Elfstedentocht

WOUDRICHEM • Zes heren van WSV Woudrichem gaat vrijdag 4 en zaterdag 5 september de Elfstedentocht roeien.

Dit gaat voor het eerst in de geschiedenis gebeuren in een St. Ayles Skiff.

Het team, Martins Dream Team, start op vrijdag rond 12:00 uur langs de Snekertrekweg in hartje Leeuwarden voor een non-stop tocht van ongeveer 30 uur en hoopt op zaterdag in de loop van de middag op diezelfde locatie weer te finishen.

De tocht stond oorspronkelijk gepland in april, maar toen gooide corona roet in het eten en moest de uitdaging even in koelkast. Toen er in juni weer geroeid mocht worden, heeft het team na een voorbereidende en succesvolle zestien uur lange roeitocht besloten om op vrijdag alsnog van start te gaan.

De vorderingen van Martins Dream Team zijn vanaf vrijdag 4 september live te volgen via onderstaande website.

www.eng5.nl