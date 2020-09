Altena Rund opent winkel in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Even naar Nieuwendijk voor een mooi stukje vlees uit eigen streek. Het kan vanaf aanstaande zaterdag.

Dan opent Altena Rund namelijk een winkel op het terrein van het gemengde bedrijf van de familie Tolenaars aan de Schenkeldijk 4 in Nieuwendijk. Dennis en vader Andries houden zich hier bezig met akkerbouw en vleesvee, zo'n 120 stieren.

Moeder Angeline en Ilse van Zelst, de vriendin van Dennis, gaan zich bezig houden met de verkoop van het vlees vanuit de winkel aan huis.

"Dit is nu het derde jaar dat we ons eigen vlees verkopen", vertelt Dennis. "Voorheen hadden we standaard pakketten van tien á twaalf kilo, die passen zo in een diepvriesvak, maar we zagen dat dat concept steeds meer overgenomen werd, dus we wilden iets anders bedenken."

Puur uit Altena

Van lieverlee werd afgestapt van de pakketten en konden de vleesproducten ook los gekocht worden, o.a. via de website altenabox.nl. Dat is een initiatief van Puur uit Altena, waar mensen producten van verschillende streekproducenten kunnen bestellen en thuis kunnen laten bezorgen.

Dennis is tevreden over het concept en voegt daar vanaf zaterdag, als mensen een speciale route langs de streekproducenten kunnen fietsen, dus een fysieke winkel aan toe. Naast vlees worden daar ook zelfgemaakte frikandellenbroodjes, gehaktballen en gehaktballetjes voor bij de borrel in de smaken saté, kaas en piri-piri verkocht.

"Die winkel is tegelijkertijd een mooi podium voor het verhaal van Altena Rund", legt Dennis uit. Want het vlees van de familie Tolenaars is niet alleen van goede kwaliteit, maar ook nog eens duurzaam en een écht streekproduct.

Bloemplaathoeve

De kalveren komen van de Bloemplaathoeve in Almkerk, waar melkveehouder Christian van Winden het zeldzame Fries-Hollandse koeienras houdt. "De Bloemplaathoeve is hier praktisch om de hoek, dus er komt weinig transport aan te pas. Daarnaast is minimaal 95 procent van het voer voor de stieren afkomstig uit Altena en de slacht gebeurt in Werkendam bij Van den Heuvel."

Ook het dierenwelzijn is geborgd: "Alle kalveren komen van één bedrijf en zijn dus gezond. Alle bacteriën zijn bedrijfseigen."

Iedereen is zaterdag, vanaf 11:00 uur, welkom aan de Schenkeldijk 4 om kennis te maken met Altena Rund en de winkel. Er is een terras en natuurlijk kan er geproefd worden van allerlei producten.