Leer de monumenten van Altena kennen

ALTENA • Het thema van Open Monumentendag 2020 is ‘Leermonument’. Erfgoed Altena zet zich dit jaar in om de inwoners van Altena alle monumenten in de gemeente te leren kennen. Open Monumentendag wordt gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 september.

Vanwege de coronacrisis is monumentendag dit jaar anders dan anders, omdat het ontvangen van grote groepen mensen in monumenten met anderhalve meter afstand moeilijk is.

Enkele grotere erfgoedlocaties in de regio, zoals Fort Giessen (12 september), Fort Altena (12 en 13 september), Kasteel Dussen (13 september), de Martinuskerk en de RK kerk in vesting van Woudrichem (12 en 13 september) zijn wél geopend. Ook is het mogelijk zaterdag 12 september de Mosterdpot te beklimmen.

Vanwege corona wordt dit jaar geen erfgoedavond voorafgaand aan Open Monumentendag gehouden; de aftrap van de activiteiten is nu op 12 september om 10.00 uur op Fort Giessen.

De gemeente Altena telt 225 rijksmonumenten en 133 gemeentelijke monumenten. Zo zijn er 99 boerderijen en molens rijksmonument; veertien kerken zijn aangewezen als rijksmonument en Altena heeft 41 verdedigingswerken als rijksmonument.

Fietsroutes

Om meer monumenten te leren kennen in de gemeente Altena heeft Erfgoed Altena samen met VVV Biesboschlinie drie fietsroutes uitgezet in de streek, zoals een rondje Boerenland langs mooie, oude boerderijen. Met de Vesting tot Vestingroute fiets je van de vesting Woudrichem naar het vestingstadje Heusden en vice versa, onderweg passeer je veel bijzondere monumenten.

De drie dijkenroute voert langs monumenten die herinneren aan de strijd tegen het water; met onder andere gemalen die zijn gebouwd na het graven van de Bergsche Maas en diverse sluizen, zoals de Papsluis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op de routes zijn meerdere startpunten aangegeven.

Ze zijn verkrijgbaar bij de monumenten die tijdens het monumentenweekend zijn geopend, bij de Wereldwinkel Woudrichem en bij de VVV-folderposten in de streek. De routes kunnen het hele jaar door gefietst worden.

Digitale aandacht

Verder kiest Erfgoed Altena voor digitale aandacht voor de monumenten in Altena.

Zo is in samenwerking met Streekarchief Langstraat Heusden en Altena een digitale webexpositie samengesteld. De expositie is te zien op salha.nl.

De Monumenten Klassendag in samenwerking met Bibliotheek Cultuurpunt Altena wordt dit jaar gehouden op 17 en 18 september; schoolkinderen bezoeken dan de vesting Woudrichem, Fort Giessen en Kasteel Dussen.

www.erfgoedaltena.nl