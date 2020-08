Kunstwerk in Genderen vernield

De 'levensboom' in Genderen is vernield. (Foto: Joop Lankhaar)

GENDEREN • Vandalen hebben de 'levensboom' in Genderen, een kunstwerk van kunstenaar Richard van der Koppel, vernield.

Onder het kunstwerk op het grasveldje bij de hervormde kerk lagen vuistgrote keien, die tegen de boom zijn gegooid. Van der Koppel heeft inmiddels de kapotte tegeltjes opgeraapt en kijkt of het werk kan worden gerepareerd.

'De Genderse Levensboom' werd in april 2019 onthuld door Van der Koppel en wethouder Paula Jorritsma.

Karakter van Genderen

Het gehele kunstwerk is ongeveer 3,5 meter hoog. Het onderste deel is de stam, het bovenste deel is een bolvorm die volgeplakt is met mozaïektegeltjes. Deze tegeltjes hebben verschillende kleuren die het karakter van de Genderse bevolking symboliseren.

Vanaf 2014 zijn er gesprekken gevoerd tussen Van der Koppel, de voormalige gemeente Aalburg en de dorpsraad van Genderen.

Na goedkeuring van diverse instanties en de cultuurraad van Aalburg is uiteindelijk begin 2018 de opdracht verleend aan de kunstenaar om een openbaar kunstwerk voor Genderen, dat sinds februari nog ingepakt op het plantsoentje stond, te creëren.

Volgens Henk Poelakker, oud-voorzitter van de voormalige Aalburgse cultuurraad, gaat het om grootste financiële uitgave van de cultuurraad, zei hij bij de onthulling.

Het werk heeft zo'n 10.000 euro gekost.