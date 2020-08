Radio Zonneschijn zendt weer uit vanuit Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Radio Zonneschijn start donderdag 3 september weer met de eerste uitzending van het nieuwe seizoen.

Om 14:00 uur begint het programma live vanuit de gereformeerde kerk aan de Kerkweg in Nieuwendijk. Een uur boordevol geestelijke muziek, veelal van eigen bodem.

Het Land van Heusden en Altena kent van ouds een rijke traditie aan diverse koren en zanggroepen. De uitzending begint met een korte meditatie, verzorgd door een predikant of één van de presentatoren.

Radio Zonneschijn is een initiatief van de beide PKN-kerken in Nieuwendijk, de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente. Al weer ruim 30 jaar geleden begonnen de uitzendingen, in eerste instantie via de kerktelefooninstallatie. Ze waren uitsluitend te beluisteren door gemeenteleden die in bezit waren van een ontvangstkastje, maar tegenwoordig zijn ook de kerken op internet.

Coronavirus

Toen afgelopen voorjaar wegens de maatregelen rond het coronavirus kerkdiensten enkele weken géén doorgang konden vinden, bleef Radio Zonneschijn elke week gewoon uitzenden.

Terwijl normaal eind april de reguliere uitzendingen van Radio Zonneschijn stoppen, gingen de medewerkers dit jaar nog één volle maand door met hun wekelijkse programmering, tot eind mei.

Op deze manier werden heel veel mensen bemoedigd in een moeilijke tijd vol onzekerheid en veel sociale beperkingen. Vooral onder de ouderen die gedrongen thuis moesten blijven, leefden velen elke week weer opnieuw naar de uitzendingen van Radio Zonneschijn toe.

Radio Zonneschijn heeft heel duidelijk bewezen in een behoefte te voorzien. In een tijd waarin eenzaamheid heel veel voor komt en het onderwerp ook duidelijk op de agenda wordt gezet, zoeken kerken in deze tijd naar mogelijkheden en middelen om medemensen te bereiken.

Internet

Het internet is daarbij één van die middelen. Daarom gaat het enthousiaste team van vrijwilligers dat de programma’s wekelijks twee aan twee verzorgd ook weer met heel veel plezier aan een nieuw seizoen beginnen. Ze kijkt daarbij uit naar de verzoekjes die wekelijks door de luisteraars zelf worden aangevraagd.

Omdat Radio Zonneschijn wordt uitgezonden via de website van kerkdienstgemist.nl zijn de uitzendingen niet alleen op donderdagmiddag live te volgen, maar kunnen ze, net als de kerkdiensten, op elk moment teruggeluisterd worden.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/450-Gereformeerde-Kerk-Nieuwendijk