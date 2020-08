Verkeer kan zondagavond weer over N322

ANDEL/GIESSEN • De N322 tussen Giessen en Poederoijen is zondag vanaf 18:00 uur weer geopend voor verkeer.

Dat is een dag later dan gepland. De provinciale weg zou eigenlijk zaterdag weer begaanbaar zijn, maar door het weer duren de werkzaamheden een dag langer.

De afgelopen weken is op de N322 gewerkt aan de aanleg van een rotonde ter hoogte van de oversteek van de Hoge Maasdijk in Andel naar de Maasdijk in Giessen.

Ook heeft Rijkswaterstaat onderhoud uitgevoerd aan onder andere de beschermlaag op de wegdekken van de Wilhelminasluis.