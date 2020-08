Geen verplichte mondkapjes, wél ramen open op middelbare scholen in Altena

SLEEUWIJK/WIJK EN AALBURG • Het Altena College en het Willem van Oranje College hebben extra maatregelen genomen om zo coronaproof mogelijk les te kunnen geven.

De lessen op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg zijn deze week alweer begonnen, op het Altena College in Sleeuwijk zit iedereen vanaf maandag weer in de schoolbanken.

Leerlingen hoeven onderling weliswaar geen anderhalve meter afstand te houden, ten opzichte van hun docenten geldt die afstand om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wél.

Verantwoordelijk

De anderhalve meter geldt samen met veelvuldig handen wassen en thuisblijven en testen bij klachten, de drie vuistregels van de overheid en het RIVM, als uitgangspunt op beide scholen. “Daar houden we ons strikt aan”, benadrukt Arie van Vuuren, locatiedirecteur op ‘Het Willem’. “Ik heb de docenten gezegd dat die anderhalve meter niet vrijblijvend is. We zijn mét en vóór elkaar verantwoordelijk.”

Docenten geven in Wijk en Aalburg les vanuit een gemarkeerd deel van het lokaal, waarbinnen scholieren niet mogen komen. Ook hebben ze de beschikking over een kuchscherm en mondkapjes en gelaatsschermen, mocht het nodig zijn om de lesstof één op één, binnen anderhalve meter, uit te leggen.

Leraren zijn echter niet verplicht die te gebruiken, zegt Van Vuuren. “Maar we geven ze in ieder geval de keuze. Het voordeel van zo’n gelaatsscherm is dat de mond van de docent zichtbaar is als hij of zij praat.”

Flexibele pauzes

Het Altena College in Sleeuwijk werkt vanaf maandag met flexibele pauzes om te voorkomen dat zich teveel leerlingen en docenten tegelijkertijd in dezelfde ruimtes bevinden, vertelt rector Gijsbert van der Beek. Dat betekent dat ’s morgens en ’s middags de helft van de school gezamenlijk pauze heeft.

Het is daarnaast de bedoeling dat leerlingen en docenten elkaar niet tegenkomen in de gang. “Zo willen we massaliteit voorkomen”, zegt Van der Beek.

De Sleeuwijkse school zet, net als het Willem van Oranje College, verder in op goede ventilatie van het gebouw en van de lokalen. “Dat betekent dat na de les even alle ramen open gezet worden en dat tijdens de les minimaal één raam van het lokaal open staat.”

Dat is, nu het nog geen winter is, eenvoudiger dan als het straks kouder wordt, beaamt Van der Beek. “Maar we zullen ook aan ouders vragen om hier rekening mee te houden en hun kinderen niet in een naveltruitje naar school te laten gaan.”

Winter

In de winter, als ook de verwarming weer aan gaat, zal gekeken worden naar andere passende oplossingen. In het uiterste geval zullen sommige lokalen op het Altena College een periode niet gebruikt worden. “Die speelruimte is er.”

Op het Willem van Oranje College wordt constant het CO2-gehalte gemeten om te checken of er voldoende frisse lucht in de lokalen is. Overigens stellen het RIVM en de overheid dat er geen nieuwe ventilatieregels voor gebouwen nodig zijn. “In Nederland is geen uitbraak van het coronavirus bekend waarbij de luchtverversing in gebouwen een hoofdrol speelt”, staat op de website van de rijksoverheid te lezen.

Voldoende luchtverversing

Maar er staat ook: “In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus.”

Over het gebruik van mondkapjes is op het Altena College ook nagedacht, zegt Van der Beek. “Dat gaan we dus niet doen. We houden ons gewoon aan de richtlijnen van het RIVM.”

De school heeft dat besluit deels genomen om iedere vorm van discussie in de kiem te smoren, want de publieke opinie over het wel of niet verplicht dragen van een mondkapje is verdeeld, weet ook Van der Beek.

Eén heldere richtlijn

“Iedereen heeft er een mening over. Ik baal er sowieso van dat mensen in de media zomaar wat gaan roepen. Bijvoorbeeld iemand uit het OMT, die weer vindt dat leerlingen een meter afstand moeten houden. Geef gewoon één heldere richtlijn, waar iedereen zich aan moet houden. Laten we met een beetje nuchterheid en gezond verstand de dingen doen, is mijn adagium.”

Bij Van Vuuren en Van der Beek hebben zich vrijwel geen verontruste ouders of leerlingen gemeld. Na een videoboodschap waarin hij uitlegt hoe zijn school de verspreiding het coronavirus tegen wil gaan, kreeg Van Vuuren nog wel de suggestie om leerlingen in de pauzes een mondkapje te laten dragen.

“Ik begrijp de bezorgdheid, zeker bij gezinnen met iemand met een kwetsbare gezondheid, maar de maatregelen die we nu getroffen hebben bieden volgens ons én volgens experts voldoende bescherming”, zegt de locatiedirecteur daarover.

Tom Oostra