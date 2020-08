Marlies, Loes en Denise delen hun passie én Nieuwendijks pand

NIEUWENDIJK • Drie ondernemers in hetzelfde pand met dezelfde passie, namelijk uiterlijke verzorging. In het pand boven Hakkesteeg in Nieuwendijk begon Loes Buniatova in 2018 als schoonheidsspecialiste en dit jaar openende Margriet van der Stelt haar pedicurepraktijk en Denise van Daalen haar Beautybar.

Loes is sinds 2013 werkzaam als schoonheidsspecialiste en opende haar salon dus in 2018. Volgens Loes heeft iedereen in ons drukke bestaan momenten nodig van ontspanning. Zo vinden haar klanten een reiki-massage heerlijk, maar kunnen ze bij haar ook terecht voor gezichtsbehandelingen, microdermabrasie en (elektrisch) ontharen.

Pedicure Margriet

Dit jaar heropende Pedicure Margriet in mei haar praktijk op deze nieuwe locatie. Na dertien jaar ervaring werd het tijd voor uitbreiding in een ander pand. Mensen kunnen hier terecht voor diverse pedicurebehandelingen, gellak en massage.

Volgens Margriet van der Stelt is het echt niet meer zo dat de pedicure alleen voor vrouwen is. Ook steeds meer mannen melden zich met voetproblemen in de praktijk. Kinderen mogen gratis langskomen.

Beautybar by Denise

Met twaalf jaar ervaring in het kappersvak werd het volgens Denise van Daalen tijd voor verandering. Met trots opende ze op 20 juli haar eigen allround salon Beautybar by Denise.

Ze vind het fijn dat haar klanten naast de kappersbehandelingen ook terecht kunnen voor o.a. nagelstyling, tanden bleken of wimper- en wenkbrauwbehandelingen.

Het drietal heeft ieder een eigen specialiteit, die goed aansluit op de ander. Dat is wat ze samen de klant willen aanbieden. Iedereen is welkom in Nieuwendijk uiteraard op afspraak.