Marieke Lucas Rijneveld wint International Booker Prize

NIEUWENDIJK • Marieke Lucas Rijneveld heeft als eerste Nederlandse schrijver ooit de International Booker Prize gewonnen.

Met de vertaling van haar boek 'De avond is ongemak' 'The Discomfort of Evening' is de geboren Nieuwendijkse woensdag uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze prijs.

Marieke Lucas Rijneveld wint daarmee een geldprijs van zo'n 55.000 euro. Het bedrag moet ze delen met vertaalster Michelle Hutchison.

De schrijfster was genomineerd met vijf andere schrijvers.