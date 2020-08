Verbazing over kap ‘beeldbepalende boom’ in Hank

De plataan aan In Het Rietwerf in Hank.

HANK • Progressief Altena is verbaasd over de kap van ‘één van de meest beeldbepalende en waardevolle bomen’ in Hank.

De plataan had In het Rietwerf als zijn thuisbasis en volgens Progressief Altena had de eigenaar van de boom juist bij de gemeente aangeklopt voor ondersteuning bij het noodzakelijke onderhoud.

Niet mogelijk

“Helaas werd door de gemeente vrijwel direct aangegeven dat dit niet mogelijk was”, schrijft raadslid Christian Alderliesten in vragen aan het college. Daarop is de eigenaar overgegaan op het kappen van de boom.

“Dit staat haaks op hoe duurzaam en klimaatbestendig Altena met waardevol groen in de kernen om zou gaan”, zegt Alderliesten.

“De gemeente Altena wil te boek staan als een groene gemeente. Een gemeente die duurzaamheid ademt en een natuurinclusief beleid voert, met een luisterend oor naar onze inwoners.”

Fonds

Het Hankse raadslid wil opheldering van burgemeester en wethouders en stelt voor om een fonds op te richten, waardoor particuliere bomen die een duidelijke meerwaarde hebben in de duurzaamheidsambities van Altena kunnen worden behouden.

Ook hoopt Alderliesten dat het college bij een volgende gelegenheid eerst wil gaan praten met de eigenaar van een ‘dergelijk groen monument’ en maatwerk wil leveren bij het zoeken naar een oplossing.

Tom Oostra