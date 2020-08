Progressief Altena stelt ventilatie op scholen aan de kaak

ALTENA • Progressief Altena wil van het college weten hoe het precies gesteld is met de ventilatie van schoolgebouwen in de gemeente Altena.

De partij heeft het onderwerp aangekaart, omdat het coronavirus ‘weer in opmars’ lijkt. Goede ventilatie is bovendien landelijk een onderwerp van gesprek, merkt Progressief Altena op.

Extra risico

“Door deskundigen wordt aangegeven dat op vele scholen de ventilatie niet voldoet en daardoor een extra risico kan zijn voor verspreiding van het coronavirus.”

Raadslid Rieka Verbeek heeft op de basisschool van haar kinderen van meerdere ouders vragen hierover gekregen, vertelt ze. “En als dit onderwerp op één school al zo leeft, dan zullen er vast meerdere ouders in Altena zijn die hier zorgen over hebben.”

Ze verwacht dat het college een ‘globaal beeld’ kan geven van de situatie op scholen in Altena en ze wil ook graag weten of er vanuit de gemeente of de GGD toezicht is op naleving van de RIVM-regels.

Geen extra regels

Overigens stellen het RIVM en de overheid dat er geen extra ventilatieregels voor gebouwen nodig zijn. “In Nederland is geen uitbraak van het coronavirus bekend waarbij de luchtverversing in gebouwen een hoofdrol speelt”, staat online bij de rijksoverheid te lezen.

Maar er staat ook: “In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus.”

Fundament en Henri Dunant

Verbeek wijst op oude schoolgebouwen in Altena, zoals bijvoorbeeld Het Fundament in Genderen en de Hendri Dunant in Wijk en Aalburg.

“Ik vraag me af of daar überhaupt ventilatie in zit. Ik hoop dat de gemeente uiteindelijk iets kan betekenen voor de scholen waar de ventilatie niet goed geregeld is.”

