Twee extra lokalen op schoolplein De Almgaard

ALMKERK • Bij Talentenschool De Almgaard vinden nog flinke verbouwingen plaats in de laatste week van de vakantie.

Omdat de school zo hard groeit, moeten er extra units komen om al de leerlingen te kunnen huisvesten, dus twee extra lokalen op het schoolplein.

In eerste instantie was het de bedoeling komend schooljaar in een tijdelijke huisvesting te kunnen starten, aangezien de nieuwe school gebouwd zou gaan worden.

Die nieuwbouw is voorlopig uitgesteld, maar de directie wil met haar team er goed bij blijven zitten en zijn er flink wat klussen in de vakantie uitgevoerd.

De lokalen zijn mooi wit geworden, er komen twee nieuwe ketels te hangen, de vloeren van de toiletten worden vernieuwd en ook de screens zullen worden vervangen.