Zo'n 250 mensen bij sing-in in Genderen

GENDEREN • Onder mooie weersomstandigheden kwamen zo'n 250 mensen zondag samen tijdens een sing-in in Genderen.

De band Brand New zorgde voor de muziek en ds. Joost van den Brink gaf een korte meditatie.

"Waar zingen in de kerken niet mogelijk is, is deze manier van samenkomen ook in deze coronatijd een optie om God te loven", laat de organisatie weten.