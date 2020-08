De Bolderik: met volle kracht vooruit

SLEEUWIJK • Jan en Wilma Abbring zijn de nieuwe beheerders van De Bolderik. "Dit moet het hart van Sleeuwijk worden, een plek waar de deur altijd open staat."

Het is een spannende tijd om te starten als beheerders van een dorpshuis. Dat de barkrukken ver uit elkaar staan, er coronaprotocollen met registratielijsten zijn en er anderhalve-meter-stickers op de vloer zitten, is nog de minste zorg.

Rooskleurig

Er zijn nauwelijks feesten en partijen, en daarmee ontbreekt een grote inkomstenbron. Toch zien Jan en Wilma het rooskleuring.

Jan: "No risk, no fun, zo zie ik het. En risico's bieden ook kansen. We hebben nu weinig bruiloften en partijen, maar we kunnen bijvoorbeeld wel in gaan zetten op meer vergaderingen en trainingen. We hebben daarvoor alles in huis. We kunnen ook een flexibele werkplek bieden aan mensen die een rustige ruimte zoeken om te werken en die mogelijkheid thuis niet hebben."

Daarnaast is de grote zaal van De Bolderik uitermate geschikt voor bijeenkomsten zoals recepties en uitvoeringen, maar ook uitvaarten. "De zaal is dusdanig groot, dat we afhankelijk van de samenstelling van het gezelschap zo'n honderd man kwijt kunnen, ook met de huidige regels", vertelt Wilma.

Iedereen welkom

De twee starten vol goede moed in De Bolderik. Ze zijn vastberaden om het dorpshuis uit te laten groeien tot het hart van Sleeuwijk. Een plek waar de deur altijd open staat en iedereen zich welkom voelt.

"We willen het goede behouden en uitbreiden", zegt Wilma over de toekomst. De kleine zaal is recent al gerenoveerd, ze hopen over enige tijd ook de grote zaal een metamorfose te kunnen geven.

Themamaanden

Daarnaast willen ze iedere eerste zaterdag van de maand het café openen, activiteiten voor de jeugd organiseren en themamaanden houden. September wordt vanwege de Tour de France een Franse maand, met een wijnproeverij, een tour-spel en flammkuchen op het menu.

"Ondernemen is een werkwoord, gastvrijheid een beleving", zegt Jan met een glimlach als het over alle plannen gaat. Zijn hart ligt bij de horeca, net als dat van Wilma.

Zij werkt bij De Rooi Pannen, een school voor praktijkgericht horeca-onderwijs. Voor De Bolderik is zij degene die de administratieve kant van de zaak op zich neemt, evenals de organisatie en marketing.

Jan heeft in het verleden in hotels en campings in Luxemburg en Zwitserland gewerkt en heeft de horeca van een camping op de Veluwe gerund. "De laatste twintig jaar was ik verkoopleider, maar ik wilde weer graag iets doen waar mijn hart ligt", legt Jan de keuze voor de terugkeer naar de horeca uit.

Hart voor horeca

"Het werk in de horeca is heel simpel. Je moet zorgen dat het gezellig is, dat mensen een leuke avond hebben en dat ze terug willen komen. Ik bezorg mensen graag een leuke avond, dat voelt voor mij niet als werken, ook al maak ik in de horeca langere dagen dan als verkoopleider."

www.dorpshuisdebolderik.nl